Lustrinelli: «Wenn wir solche Rekorde haben können, sind wir sehr stolz» 09.08.2025

Drei Spiele, drei Siege – das hat vor dem FC Thun in der Super League noch kein Aufsteiger geschafft. Ein Rekord, der Trainer Mauro Lustrinelli und seine Mannschaft stolz macht.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Es ist vollbracht: Der FC Thun gewinnt mit dem 2:1-Sieg in Luzern als erster Aufsteiger der Super-League-Geschichte (seit 2003) die ersten drei Saisonspiele. Zuvor hielten der FC Zürich (2017) und der FC Sion (2024) den Rekord mit zwei Startsiegen.

«Wenn wir solche Rekorde haben können, sind wir sehr stolz», sagt ein strahlender Thun-Trainer Mauro Lustrinelli nach der Partie in Luzern im Interview bei blue Sport. «Das gibt uns noch mehr Elan, diesen Weg weiterzugehen.»

Diesen Weg hätten sich die Thuner mit täglicher, harter Arbeit geebnet. «Wir arbeiten seit langer Zeit gut am Projekt. Das ist eine tägliche Challenge», sagt der Tessiner.

Den dritten Erfolg in Serie mussten sich die Thuner hart erarbeiten. Früh gerieten sie durch den Treffer von Lucas Ferreira in Rückstand. «Wir waren in den Duellen nicht so konsequent, so mussten wir ein Tor zulassen», analysiert Lustrinelli.

«Er ist ein ganz anderes Profil»

Mit der Reaktion seiner Mannschaft sei der 49-Jährige zufrieden. Sie habe guten Fussball gespielt und habe sich gute Chancen erarbeitet. Eine solche hatte auch der spätere Matchwinner Christopher Ibayi, die er jedoch zunächst liegen liess.

Für Lustrinelli sei es wichtig, dass sein Stürmer nach der verpassten Grosschance doch noch ins Netz traf: «Sehr wichtig für ihn und für uns. Dazu noch in einem sehr wichtigen Moment, gleich nach der Pause, das war mental wichtig.»

Ibayi verzieht aus kürzester Distanz 09.08.2025

Dem Tessiner gefiel am Samstagabend trotz allem die Effizienz seines Knipsers. Erinnert Ibayi den Thun-Trainer an dessen besten Zeiten als «Lustrigol»? «Er ist ein ganz anderes Profil», sagt Lustrinelli mit einem Schmunzeln.

In den letzten 25 Minuten habe der FCT auf die Zähne beissen müssen: «Mir hat diese Leidenschaft gefallen. Wir können zusammen beissen, zusammen leiden. Am Schluss ist es wieder ein Mentalitätssieg.»

Wenn der Aufsteiger weiter so leidenschaftlich spielt, könnte das selbsternannte Ziel der Top-6 machbar sein. Übrigens: Den Rekord für die längste Serie ohne Niederlage hält der FC St.Gallen aus der Saison 2012/2013. Damals mussten sich die St.Galler erst in der elften Runde erstmals geschlagen geben.

Highlights der Partie

Luzern – Thun 1:2 Super League | 3. Runde | Saison 25/26 09.08.2025

Mehr Stimmen zum Spiel

Bürki: «Nichts ist selbstverständlich, es läuft alles über harte Arbeit» 09.08.2025

Frick: «Selten eine verdientere Heim-Niederlage erlebt» 09.08.2025