«Wir wollen mit breiter Brust auftreten» Zuhause braucht sich der FC Luzern nicht verstecken – auch gegen den FC Basel nicht. Vier der letzten vier Heimspiele haben die Innerschweizer gewonnen. Vor dem Spitzenkampf gegen den FCB hat blue Sport mit FCL-Coach Mario Frick gesprochen. 07.03.2025

Der FC Luzern bittet am Sonntagnachmittag Leader Basel zum Tanz. Das Spiel verspricht Spannung, Spektakel und eine volle Hütte. blue Sport hat vor dem Spitzenkampf mit FCL-Coach Mario Frick gesprochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der vergangenen Saison schlossen der FC Luzern und der FC Basel die Super League in der unteren Tabellenhälfte ab, nun sind die beiden Teams ganz oben anzutreffen.

Beim Spitzenkampf vom Sonntagnachmittag erwartet FCL-Coach Mario Frick die Swissporarena in Manier einer Festhütte.

Bei blue Sport spricht Frick auch über sein Ritual am Abend vor den Spielen. Mehr anzeigen

Der FC Luzern spielte in der vergangenen Saison in der Abstiegsrunde, nun mischen die Innerschweizer im Meisterrennen mit. «Wir stehen über Wert da», sagt FCL-Coach Mario Frick bei blue Sport.

Dennoch ändert sich nichts an der Tatsache, dass die Luzerner Träume vom zweiten Meistertitel der Vereinshistorie am Leben sind. Der FCL liegt zwei Punkte hinter Leader Basel und empfängt ebendiesen Klub am Sonntagnachmittag zum Spitzenkampf.

Frick lässt sich von Siegesserie nicht blenden

Frick erhofft sich einen offenen Schlagabtausch. «Wir wollen mit breiter Brust und einer unglaublichen Energie auftreten», so der Liechtensteiner. An Selbstvertrauen wird es den Luzernern nicht fehlen, zumal sie die vier letzten Heimspiele allesamt gewannen.

Die Siegesserie vor heimischem Publikum will Frick aber nicht zu fest gewichten. Er betont, dass die Leistungen nicht immer gut waren. Die Stellschraube, an denen er und sein Team drehen wollen: «Wir müssen uns gegen Basel vor allem spielerisch steigern und mehr Ballbesitz haben.»

Gegen den FCB erwartet Frick und sein Team ein ausverkauftes Stadion. «Es wird eine Festhütte.» Im Gegensatz zur 1:2-Niederlage vor anfangs Februar in Basel, sollen rund vier Wochen später drei Punkte her. In die Karten lässt sich Frick aber nicht blicken. «Lasst euch überraschen», antwortet er auf die Frage betreffend Spielplans.

Frick und sein Ritual vor dem Spielen

Beim letzten Aufeinandertreffen habe der FCB den Luzernern in der Offensive «sehr viel» angeboten. Damals hatte man die Chancen zu wenig genutzt.

Gut möglich, dass Frick gut ausgespielte Chancen zu manifestieren versucht. Vor jedem Spiel pflegt er ein Ritual, eine Art Meditieren, wie Frick sagt. «Ich stelle mir Bilder von Situationen vor, die ich gerne hätte.» So schliesst Frick am Abend vor dem Spiel die Augen und visualisiert schon mal die Feierlichkeiten vor der Fankurve, nach dem Sieg über den FCB.

An wen letztendlich das Duell zwischen dem FC Luzern und dem FC Basel geht, kannst du auf blue Sport live mitverfolgen.