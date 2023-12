#Vorschau

Luganos Zan Celar erzielte beim 5-0 gegen Yverdon Sport seinen ersten Super-League-Doppelpack in diesem Kalenderjahr und traf dabei genauso oft wie in seinen vorherigen 10 Super-League-Partien zusammen. Gegen kein anderes Team traf der Slowene in der Super League so oft wie gegen den FC Luzern (6-mal).