Stand zuletzt mit Benfica Lissabon an der Klub-WM im Einsatz: Adrian Bajrami Keystone

Der FC Luzern vermeldet einen Zuzug in der Abwehr. Der 23-jährige Innenverteidiger Adrian Bajrami wechselt leihweise für eine Saison von Benfica Lissabon zu den Zentralschweizern.

Der in Langenthal aufgewachsene Bajrami spielte in seiner Jugend für die Young Boys, bevor er 2018 in die Nachwuchsabteilung von Benfica Lissabon wechselte. Dort kam der albanisch-schweizerische Doppelbürger in der vergangenen Saison zu acht Einsätzen in der ersten Mannschaft.

Für Albanien bestritt Bajrami bisher drei Länderspiele. Der FC Luzern verfügt nach dem Leihende über eine Kaufoption.