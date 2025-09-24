  1. Privatkunden
«Hervorragend integriert» Luzern übernimmt Bajrami fix

SDA

24.9.2025 - 11:16

Luzern zieht die Kaufoption für Innenverteidiger Adrian Bajrami (rechts).
Luzern zieht die Kaufoption für Innenverteidiger Adrian Bajrami (rechts).
Keystone

Adrian Bajrami bleibt über diese Saison hinaus beim FC Luzern. Wie der Klub vermeldet, wird der Innenverteidiger fix von Benfica Lissabon übernommen und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet.

Keystone-SDA

24.09.2025, 11:16

24.09.2025, 13:42

Der in Langenthal aufgewachsene Bajrami wechselte im Sommer leihweise vom portugiesischen Spitzenklub nach Luzern, wo der 23-Jährige seither in allen Pflichtspielen zum Einsatz kam.

«Adrian hat sich bei uns in kürzester Zeit hervorragend integriert und ist bereits jetzt ein wichtiger Bestandteil unserer Defensive. Es freut uns sehr, dass es uns gelungen ist, Adrian frühzeitig fix an den FCL zu binden – in Abstimmung mit Benfica konnten wir eine passende Lösung finden», wird Sportchef Remo Meyer in der Meldung zitiert.

