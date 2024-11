Luca Jaquez ist derzeit der Überflieger beim FC Luzern. 3 Tore in den letzten 5 Ligaspielen – so oft wie der Innenverteidiger trifft derzeit kein anderer Luzerner ins Netz.

Hier schwärmt der U21-Nati-Spieler von seinen beiden Lieblingsmenschen, Mutter Rita und Schwester Elena. «Sie bedeuten mir alles. Seit ich klein bin, sind sie an meiner Seite. Schon als Knirps haben sie mich an jedem Turnier, an jedem Spiel unterstützt und das tun sie jetzt noch.»