FCB-Coach nach 1:5-Klatsche stinksauer Magnin: «Besser, wenn ich noch einmal schlafe, bevor ich mit den Spielern spreche»

Tobias Benz

26.10.2025

Magnin: «Wir müssen kein Drama daraus machen»

Magnin: «Wir müssen kein Drama daraus machen»

26.10.2025

Der FC Basel geht in Lausanne mit 1:5 unter. Trainer Ludovic Magnin weiss nach der Partie ganz genau, wo die Fehler liegen und stellt klar: «Das darf auf diesem Niveau einfach nicht passieren.»

Tobias Benz

26.10.2025, 20:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach der heftigen Pleite des FC Basel lässt Trainer Ludovic Magnin im Interview bei blue Sport Dampf ab.
  • Der FCB-Coach ist sich sicher, dass die individuellen Fehler in Lausanne ein mentales Problem sind.
  • Dieses möchte er unbedingt direkt ansprechen, will aber zuerst noch einmal darüber schlafen, bevor er mit seinen Spielern spricht.
  • Verärgert ist auch Dominik Schmid. Der FCB-Abwehrspieler richtet den Blick aber bereits wieder nach vorne.
Mehr anzeigen

«Das 5:1 war in der Höhe verdient und das stört mich», sagt ein verärgerter Ludovic Magnin nach der 1:5-Pleite des FC Basel in Lausanne im Interview bei blue Sport. «Was mich momentan stört, ist, dass wir das Spiel gut beginnen und dann unglaubliche Fehler machen.»

Besonders die ersten beiden Gegentreffer liegen Magnin schwer auf dem Magen. «Das sind individuelle Fehler, die auf diesem Niveau einfach nicht passieren dürfen», stellt der 46-Jährige klar. «Da geht es nicht um Körper oder Belastung, sondern um Fokus und um mentale Stärke.»

Beim ersten Gegentreffer ist es Abwehrspieler Adjetey, der die Kugel ohne Bedrängnis direkt zum Gegner spielt. «Die Fehler passieren, wenn wir Zeit haben. Es ist nicht so, dass wir unter Druck sind. Beim ersten Gegentor ist kein Gegner in zehn Metern rundherum und man spielt den Ball in den Fuss des Gegners. Was soll ich dazu sagen?», ärgert sich Magnin über die Szene.

Er wolle, dass sein Team von hinten herausspiele. Aber jetzt habe man den Gegner damit zweimal in Folge aufgebaut. «Das tut natürlich weh.»

Die Ernüchterung nach der 1:5-Niederlage in Lausanne ist gross bei Shaqiri und Co.
Die Ernüchterung nach der 1:5-Niederlage in Lausanne ist gross bei Shaqiri und Co.
KEYSTONE

Wie das in Zukunft verhindert werden kann? «Es ist wichtig, dass wir die Sache klar und deutlich ansprechen. Für mich ist das eine Mentalitätsfrage im Kopf und nichts anderes.», so die klare Analyse des FCB-Trainers, der sich selbst aber ebenfalls gut genug kennt: «Es ist besser, wenn ich noch einmal darüber schlafe, bevor ich mich mit der Mannschaft unterhalte.»

«Das 5:1 wird uns nicht weghauen»

Abwehrspieler Dominik Schmid ist ebenfalls stinksauer. «So kurz nach dem Spiel fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt», stellt der 27-Jährige klar, legt den Fokus aber sogleich wieder in die Zukunft. «Wir müssen das so schnell wie möglich aus unseren Köpfen kriegen. Wir haben am Mittwoch ein ganz wichtiges Heimspiel und am Sonntag ein ganz wichtiges Auswärtsspiel.»

Danach geht es für den FCB direkt mit einer englischen Woche in der Europa League weiter. Kann der vollgestopfte Terminkalender nach einer solch schweren Niederlage aber eventuell sogar helfen? «Vielleicht ist es gut, dass wir nicht viel Zeit haben, darüber nachzudenken», so Schmid.

Schmid: «Wir müssen das so schnell wie möglich aus dem Kopf kriegen»

Schmid: «Wir müssen das so schnell wie möglich aus dem Kopf kriegen»

26.10.2025

Trotz der Höhe will Magnin das Resultat mit Blick auf die gesamte bisherige Spielzeit nicht überbewerten. «Wenn man die ganze Saison bis jetzt anschaut, dann hatten wir zwei schlechte Spiele: Lugano und heute. Da müssen wir auch kein Drama daraus machen. Das 5:1 wird uns nicht weghauen, aber es ist ein grosses Warnzeichen, dass wir viele Dinge korrigieren müssen.»

Video-Highlights. Der Meister kapituliert in Lausanne: Shaqiri und Co. mit 1:5 abgeschossen

Video-HighlightsDer Meister kapituliert in Lausanne: Shaqiri und Co. mit 1:5 abgeschossen

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Super League | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

