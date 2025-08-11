Magnin: «Das war ein anderes Basel, das keine Freude gemacht hat» 10.08.2025

Der FC Basel taucht am Sonntagnachmittag in Lugano mit einer 1:3-Niederlage. Trainer Ludovic Magnin findet im Interview bei blue Sport nach der Partie klare Worte zur Leistung seiner Mannschaft.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Basel verliert am Sonntagnachmittag mit 1:3 gegen einen kriselnden FC Lugano.

Trainer Ludovic Magnin findet nach der Niederlage klare Worte: «Wir sind selbst schuld, wir haben verdient verloren.»

Für den einzigen Basler Glanzmoment ist Albian Ajeti mit einem Hacke-Tor verantwortlich: «Das war nur Instinkt.» Mehr anzeigen

Am Mittwoch noch YB mit einem 4:1 entzaubert – am Sonntag gegen einen kriselnden FC Lugano mit einer 1:3-Niederlage getaucht. Innert nur weniger Tage bringt Meister Basel zwei Leistungen auf den Rasen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Wie kam es dazu?

«Zumindest in der 1. Halbzeit war das ein anderes Basel, das keine Freude gemacht hat», sagt Trainer Ludovic Magnin nach der Partie im Interview bei blue Sport. «Das ist Fussball, manchmal ist es schwer zu erklären.»

Der 46-Jährige sei enttäuscht ab der Leistung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten. Basel habe es nicht geschafft, die Energie und Intensität auf den Platz zu bringen und sei sehr schwerfällig gewesen. Für Magnin sei die Niederlage verdient.

«Wir sind selbst schuld»

Mit der 2. Halbzeit sei der 62-fache Nationalspieler schon eher zufrieden, muss aber auch konstatieren: «Wenn du nur eine Halbzeit einigermassen spielst, dann hast du in Lugano nichts zu suchen.»

Magnin wolle nach keinen Alibis suchen und bleibt selbstkritisch: «Wenn wir eine Spitzen-Mannschaft sein wollen, müssen wir einen Punkt in St.Gallen machen, müssen heute einen Punkt machen und da sind wir noch nicht so weit. Wir sind selbst schuld, wir haben verdient verloren. Mund abputzen, es geht weiter.»

Ajeti trifft für Basel sehenswert per Hacke 10.08.2025

Für den einzigen Basler Glanzmoment ist am Sonntag in der Tessiner Hitze Albian Ajeti verantwortlich. Nach einem missglückten Fallrückzieher von Philip Otele erzielt der 28-Jährige sein erstes Saisontor spektakulär per Hacke.

War das so gewollt? «Es war nur Instinkt. Ich wusste nicht, wohin der Ball geht. Ich wusste, dass er irgendwo da sein sollte und ich wusste, dass das Tor hinter mir stand», analysiert Ajeti seinen sehenswerten Treffer im Interview bei blue Sport und fügt an: «Ein guter Anschlusstreffer, der am Schluss nicht belohnt wurde.»

Ajeti über Spektakel-Tor: «Das war eigentlich nur Instinkt» 10.08.2025

Mehr Videos zum Spiel

Lugano – Basel 3:1 Super League | 3. Runde | Saison 25/26 10.08.2025

Steffen: «Es ist mein Name, der durch den Dreck gezogen wird» 10.08.2025