Magnin: «Die Trainerfrage kommt alle drei Tage – am 15. Dezember schauen wir weiter» 01.12.2024

Joël Magnin hat die Young Boys nach dem Horror-Saisonstart stabilisiert. Wird der Interimscoach nun doch länger an der YB-Seitenlinie bleiben als zuerst angenommen? Und was macht André Breitenreiter in Bern?

Unter Interimscoach Joël Magnin geht es bei YB zumindest in der Liga wieder aufwärts. Gegen St.Gallen (3:1) feiern die Berner den vierten Heimsieg in Folge.

Nach Patrick Rahmens Entlassung wurde klar kommuniziert, dass Magnin die Mannschaft bis zur Winterpause übernehmen wird und danach in seine Rolle als U21-Coach zurückkehrt.

Ganz ausgeschlossen scheint ein Verbleib als Cheftrainer allerdings nicht. Weder von Magnin noch von YB-Sportchef Steve von Bergen gibt es ein klares Dementi.

Derweil ist André Breitenreiter im Wankdorf gesichtet worden. Der Deutsche führte den FC Zürich 2022 sensationell zum Meistertitel. Mehr anzeigen

Mit Joël Magnin läuft's einfach. Der Interimscoach, der YB schon letzte Saison in einer schwierigen Phase übernommen hatte und doch noch zum Meistertitel führen konnte, hat es auch diesmal geschafft, die Mannschaft zu stabilisieren.

Nach dem 3:1-Sieg gegen St.Gallen verabschieden sich die Berner zumindest fürs Erste aus dem Tabellenkeller und richten den Blick wieder nach oben. Die Top 6 sind nur noch 4 Punkte entfernt, die Tabellenspitze 9 Punkte.

14 Zähler haben die Young Boys in den 7 Spielen unter Magnin geholt. Bei Patrick Rahmen waren es an den ersten 9 Spieltagen deren 6. Seit der Interimscoach Anfang Oktober übernommen hat, haben in der Super League nur der FC Basel und Lausanne mehr Punkte geholt als YB.

Magnin mag die Zukunftsfrage nicht mehr hören

So wird Magnin nach dem Sieg über St.Gallen zum wiederholten Mal mit der Frage konfrontiert, ob nach der Hinrunde wirklich Schluss sei mit seiner Arbeit als Cheftrainer. «Diese Frage wird mir alle drei Tage gestellt», antwortet Magnin im Interview mit blue Sport schon etwas genervt. «Wir haben abgemacht, dass ich bis im Winter da bin, dann schauen wir weiter. Bitte fragen Sie mich in drei Tagen nicht noch einmal.»

Und was sagt sein Vorgesetzter? Sportchef Steve von Bergen schloss nach der 1:6-Klatsche unter der Woche gegen Atalanta in der Champions League zumindest nicht aus, dass Magnin auch nach der Winterpause noch an der Seitenlinie steht.

«Joël ist eine ganz wichtige Person für den Verein. Wir wollen ihn auch unbedingt im Verein behalten», so von Bergen. Ob das als Cheftrainer sein wird oder Magnin in den Nachwuchs zurückkehrt, scheint noch offen. «Er ist sicher bis Weihnachten noch da, dann werden wir weiterschauen.»

André Breitenreiter besucht YB-Spiel

Am Dienstagabend gab es von YB-Sportchef betreffend der Trainersuche «noch nichts Neues» zu vermelden. Am Sonntag machen aber schon neue Spekulationen die Runde. Denn Fotos zeigen, dass André Breitenreiter sich das Spiel gegen St.Gallen im Wankdorf angeschaut hat.

Hatte der FCZ-Meistertrainer aus der Saison 2021/22 einfach wieder einmal Bock auf Schweizer Fussball oder steckt mehr dahinter? Wie der «Blick» schreibt, stand Breitenreiter von Beginn weg auf der YB-Kandidatenliste.

Seit Mai dieses Jahres ist der Deutsche vereinslos. Nach seinem FCZ-Coup wurde Breitenreiter zunächst bei Hoffenheim und dann beim englischen Zweitligisten Huddersfield nach wenigen Monaten wieder entlassen.

❓Hoy el ex entrenador del Zúrich André Breitenreiter ha presenciado el YB-St Gallen en la grada. Podría ser el futuro entrenador del YB. @Blick_Sport pic.twitter.com/0TjkbYJNwL — Fútbol Helvético (@HelveticFoot_) December 1, 2024