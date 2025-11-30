  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ist der FCB-Coach angezählt? Magnin: «Wenn du Trainer des FC Basel bist, musst du Ergebnisse liefern»

Jan Arnet

30.11.2025

Magnin: «Es ist verhext»

Magnin: «Es ist verhext»

30.11.2025

Es ist zum Verzweifeln für Ludovic Magnin. Sein FC Basel erspielt sich gegen St.Gallen Chance um Chance, doch trifft das Tor nicht. Der November endet damit mit einem einzigen FCB-Törchen. Wird es für Magnin jetzt eng?

,

Gianni Wyler, Jan Arnet

30.11.2025, 22:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel kommt gegen St.Gallen trotz zahlreicher Chancen erneut nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt im vierten Spiel in Folge sieglos.
  • FCB-Trainer Ludovic Magnin und Dominik Schmid kritisieren die mangelnde Chancenverwertung und suchen nach Erklärungen.
  • In der Tabelle bleibt Basel auf Platz 4, was den Druck auf Magnin weiter erhöht.
Mehr anzeigen

Ob vom Penaltypunkt oder aus bester Abschlussposition aus sieben Metern – der FC Basel bringt den Ball am Sonntag einfach nicht an Lawrence Ati Zigi vorbei. Nach der Nullnummer gegen den FCSG wartet der Meister nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg. Nur ein einziges Tor ist der – im letzten Jahr noch hochgelobten – FCB-Offensive im November gelungen.

«Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Mehr Chancen können wir uns gar nicht herausspielen», ärgert sich Dominik Schmid nach dem 0:0 gegen St.Gallen bei blue Sport. Dass man zu vielen Chancen komme, will Schmid nicht mehr als positive Anmerkung gelten lassen. «Wir reden seit vier, fünf Spielen über unsere Chancenverwertung. Wir müssen aufhören, uns immer am Positiven festzuhalten, sondern einfach mal die Punkte einfahren.»

Schmid: «Mir fehlen die Worte»

Schmid: «Mir fehlen die Worte»

30.11.2025

Der FCB kann somit nicht von den Ausrutschern von Thun und YB profitieren und bleibt auf Rang 4. Und die Frage stellt sich, wie sicher Ludovic Magnin noch im Sattel sitzt. Als der FCB-Coach von blue Sport auf die Chancenverwertung seiner Mannschaft angesprochen wird, fasst sie Magnin in einem Wort zusammen: «Verhext.»

Wieder kein Sieg für Basel. Shaqiri verschiesst Penalty – Zigi hext St.Gallen zum Punktgewinn

Wieder kein Sieg für BaselShaqiri verschiesst Penalty – Zigi hext St.Gallen zum Punktgewinn

Mit dem Auftritt seines Teams sei er zufrieden, nachdem die Basler am Donnerstag noch in der Europa League in Belgien im Einsatz gestanden waren. Die vielen vergebenen Chancen lassen aber auch Magnin nur mit der Schulter zucken. «Was soll ich dazu noch sagen? Dieses Spiel musst du 5:0 gewinnen. Jetzt stehe ich da und wir haben wieder nicht gewonnen. Das ist frustrierend.» Jammern würde aber auch nichts bringen. «Es geht weiter und wir müssen diesen Bock irgendwie umstossen.»

«Die Gier hat gefehlt»

Macht sich Magnin jetzt Sorgen um seinen Job? «Wenn du Trainer des FC Basel bist, musst du Ergebnisse liefern. Schön spielen alleine bringt nichts. Aber wir haben am Donnerstag in Genk eine starke zweite Halbzeit gezeigt und verloren – und heute holen wir nach einem sehr guten Spiel ein 0:0. Das ist frustrierend, weil wir viel investieren und uns nicht belohnen.»

Die mangelnde Chancenverwertung sei auch ein Zeichen von fehlendem Selbstvertrauen. «Wenn du die Tore machst, kommst du in einen Flow, gewinnst das Spiel und es läuft von alleine», so Magnin. «Wir müssen die Situation nicht schönreden. Diese Gier, dieser unbedingte Wille, das Tor zu machen, hat heute leider gefehlt.»

Basel – St.Gallen 0:0

Basel – St.Gallen 0:0

Super League | 15. Runde | Saison 25/26

30.11.2025

Meistgelesen

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer legt Amt vorübergehend nieder
Thomas Gottschalk macht Schock-Diagnose öffentlich
Wer in dieses Land reist, zahlt mehr als in der Schweiz
Diese zwei Gemeinden stimmten Ja zur Erbschaftssteuer
Shiffrin deklassiert die Konkurrenz – Holdener fällt auf Rang 4 zurück

Super League

«Ein strittiger Fall». Servette-Tor gegen YB wird aberkannt – aber war das wirklich Abseits?

«Ein strittiger Fall»Servette-Tor gegen YB wird aberkannt – aber war das wirklich Abseits?

Leader verliert erneut. Lausanne zittert sich in Überzahl zum Sieg gegen Thun

Leader verliert erneutLausanne zittert sich in Überzahl zum Sieg gegen Thun

Highlights im Video. Wilde Partie zwischen Servette und YB endet mit einem Remis

Highlights im VideoWilde Partie zwischen Servette und YB endet mit einem Remis

Thun-Verteidiger im KI-Interview. Montolio: «Diese Mannschaft ist wie eine Familie»

Thun-Verteidiger im KI-InterviewMontolio: «Diese Mannschaft ist wie eine Familie»

Auswärts-Erlösung für Winti. Kasami: «Die Mannschaft lebt – müssen auf diesen Sieg aufbauen»

Auswärts-Erlösung für WintiKasami: «Die Mannschaft lebt – müssen auf diesen Sieg aufbauen»