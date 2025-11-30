Magnin: «Es ist verhext» 30.11.2025

Es ist zum Verzweifeln für Ludovic Magnin. Sein FC Basel erspielt sich gegen St.Gallen Chance um Chance, doch trifft das Tor nicht. Der November endet damit mit einem einzigen FCB-Törchen. Wird es für Magnin jetzt eng?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Basel kommt gegen St.Gallen trotz zahlreicher Chancen erneut nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt im vierten Spiel in Folge sieglos.

FCB-Trainer Ludovic Magnin und Dominik Schmid kritisieren die mangelnde Chancenverwertung und suchen nach Erklärungen.

In der Tabelle bleibt Basel auf Platz 4, was den Druck auf Magnin weiter erhöht. Mehr anzeigen

Ob vom Penaltypunkt oder aus bester Abschlussposition aus sieben Metern – der FC Basel bringt den Ball am Sonntag einfach nicht an Lawrence Ati Zigi vorbei. Nach der Nullnummer gegen den FCSG wartet der Meister nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg. Nur ein einziges Tor ist der – im letzten Jahr noch hochgelobten – FCB-Offensive im November gelungen.

«Ich weiss nicht, was ich sagen soll. Mehr Chancen können wir uns gar nicht herausspielen», ärgert sich Dominik Schmid nach dem 0:0 gegen St.Gallen bei blue Sport. Dass man zu vielen Chancen komme, will Schmid nicht mehr als positive Anmerkung gelten lassen. «Wir reden seit vier, fünf Spielen über unsere Chancenverwertung. Wir müssen aufhören, uns immer am Positiven festzuhalten, sondern einfach mal die Punkte einfahren.»

Der FCB kann somit nicht von den Ausrutschern von Thun und YB profitieren und bleibt auf Rang 4. Und die Frage stellt sich, wie sicher Ludovic Magnin noch im Sattel sitzt. Als der FCB-Coach von blue Sport auf die Chancenverwertung seiner Mannschaft angesprochen wird, fasst sie Magnin in einem Wort zusammen: «Verhext.»

Mit dem Auftritt seines Teams sei er zufrieden, nachdem die Basler am Donnerstag noch in der Europa League in Belgien im Einsatz gestanden waren. Die vielen vergebenen Chancen lassen aber auch Magnin nur mit der Schulter zucken. «Was soll ich dazu noch sagen? Dieses Spiel musst du 5:0 gewinnen. Jetzt stehe ich da und wir haben wieder nicht gewonnen. Das ist frustrierend.» Jammern würde aber auch nichts bringen. «Es geht weiter und wir müssen diesen Bock irgendwie umstossen.»

«Die Gier hat gefehlt»

Macht sich Magnin jetzt Sorgen um seinen Job? «Wenn du Trainer des FC Basel bist, musst du Ergebnisse liefern. Schön spielen alleine bringt nichts. Aber wir haben am Donnerstag in Genk eine starke zweite Halbzeit gezeigt und verloren – und heute holen wir nach einem sehr guten Spiel ein 0:0. Das ist frustrierend, weil wir viel investieren und uns nicht belohnen.»

Die mangelnde Chancenverwertung sei auch ein Zeichen von fehlendem Selbstvertrauen. «Wenn du die Tore machst, kommst du in einen Flow, gewinnst das Spiel und es läuft von alleine», so Magnin. «Wir müssen die Situation nicht schönreden. Diese Gier, dieser unbedingte Wille, das Tor zu machen, hat heute leider gefehlt.»