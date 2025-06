FCB startet am 20. Juni in die Saisonvorbereitung

Am Freitag kommen die FCB-Spieler aus ihren Ferien. Zunächst stehen Fitnesstests an, am Samstag gibt's dann das erste Training unter Magnin auf dem Platz. Am 26. Juni fahren die Basler ins Trainingslager nach Schruns (Österreich) und werden da einige Testspiele bestreiten.