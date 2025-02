Malenovic mit Medienschelte: «Das war unprofessionell» FCZ-Sportchef Milos Malenovic ist aufgrund der negativen Berichterstattung einiger Medien verärgert. 05.02.2025

Es geht wieder einmal turbulent zu und her beim FC Zürich. Die negative Berichterstattung verärgert Sportchef Milos Malenovic, der an einer Pressekonferenz zum Rundumschlag ansetzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim FC Zürich herrscht Unruhe. So verliessen gleich mehrere Spieler – darunter auch Klub-Legende Antonio Marchesano – den Klub.

FCZ-Sportchef Milos Malenovic erläutert an einer Pressekonferenz, wieso es zu den Abgängen kam. Er kritisiert dabei auch die mediale Berichterstattung, bei der er und der Verein teilweise unfaire Kritik habe einstecken müssen.

Milos Malenovic ist seit dem 1. Oktober 2023 offiziell Sportchef des FC Zürich. Das Präsidentenpaar Heliane und Ancillo Canepa setzt viel Vertrauen in den ehemaligen Spielerberater. Die Mission: Den Klub so aufstellen, dass der FCZ in Zukunft selbsttragend wird, sprich ohne die Zuschüsse der Canepas.

Der frühere Stürmer ging das Vorhaben nach seinem Amtsantritt gleich an und liess keinen Stein auf dem anderen. Seither ist es ein laufender Prozess, um den Klub zu optimieren, wie der umtriebige Malenovic es mal selbst beschrieb. Nach einem guten Saisonstart sind die Zürcher inzwischen auf Rang 8 zurückgefallen. In den letzten neun Liga-Spielen gab es nur einen Sieg.

In der Winterpause herrschte beim FCZ auch an der Transferfront keine Ruhe. Mit Steven Zuber konnte man zwar einen Spieler mit beeindruckender Vita verpflichten, doch seine Vergangenheit bei GC löste bei den Fans wenig Vorfreude aus. Zusätzlich verliessen mehrere Spieler den Klub.

Cheick Condé, Jonathan Okita, Nemanja Tosic und Nikola Katic wechselten allesamt ins Ausland. Auch Eigengewächs Mirlind Kriezyu gab den FCZ-Verantwortlichen bekannt, dass er spätestens ab Sommer anderswo spielen will. Die Fanseele richtig zum Kochen bringt schliesslich der überraschende Abgang von Antonio Marchesano. Der Kreativspieler schliesst sich nach neun Jahren beim FCZ dem auf Rang 11 liegenden Yverdon an.

«Irgendwelcher Seich»

Vor dem Kantonsderby gegen Winterthur am Donnerstag gab es den nächsten Aufreger. FCZ-Verteidiger Daniel Denoon wurde wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte verhaftet, inzwischen ist der 21-Jährige auf freiem Fuss und könnte gar zum Einsatz kommen.

Moniz über Denoon: «Er ist ein guter Junge» FCZ-Verteidiger Daniel Denoon wurde am Dienstag wegen des Verdachts auf Vermögensdelikte festgenommen. Genauere Angaben sind noch nicht bekannt. Trainer Ricardo Moniz sagt: «Ich muss jetzt für Daniel da sein.» 05.02.2025

Kein Wunder, ist das Medieninteresse am Pressetermin in den FCZ-Räumlichkeiten auf der Sportanlage Heerenschürli am Mittwochmittag gross. Zuerst redet FCZ-Trainer Ricardo Moniz – und dann tritt Sportchef Milos Malenovic auf die Bühne.

Der 40-Jährige legt gleich los. «Ich bin nicht glücklich über die Berichterstattung in den letzten Tagen», so Malenovic. «Das war eine gewisse Stimmungsmacherei von bekannten Verlägen. Das finde ich etwas unprofessionell, da wir uns mit den Medien sehr offen verhalten. Wenn irgendwelcher Seich geschrieben wird, um Menschen negativ zu beeinflussen, finde ich das schade. Für mich ist das Politik und Stimmungsmache.»

Umbruch findet statt

Nach der zweiminütigen Brandrede nimmt Malenovic Stellung zu den jüngsten Transfers. «Es ist ein Moment, um einen Umbruch zu planen», meint er. Der Abgang von Marchesano hätte rein finanzielle Gründe gehabt. Malenovic ergänzt: «Marchesano ist meinetwegen zum FCZ gekommen». Damals habe ihn die halbe Liga haben wollen. Deshalb sei es falsch, wenn es heisse, er oder Moniz hätten ihn fallen lassen, resümiert Malenovic.

«Auch Mirlind (Kryeziu) und André Breitenreiter sind in der Meistersaison nur meinetwegen beim FCZ gelandet», stellt er klar und beansprucht deshalb «auch ein paar Prozente» am Überraschungstitel 2022.

Katic habe zwar gute Leistungen gebracht, passe aber vielleicht nicht mehr in den Fussball, den sie in Zukunft spielen wollen. Auch die anderen Personalien erläuterte Malenovic im Detail. Kurzum: Die Berichte, wonach die Spieler vom FCZ flüchten, seien falsch. Abwanderungswillige Spieler, die nicht bleiben wollen, stehe man nicht im Weg. «Ich bin sehr zufrieden damit, wie sich der Verein entwickelt» betont der FCZ-Sportchef. «Wir haben in jedem Spiel mehrere Spieler auf dem Platz, die bei uns ausgebildet wurden», erläutert Malenovic.

Einen emotionalen Malenovic erlebte man auch schon in der Vergangenheit. «Es nervt mich sehr, dass gewisse Medien bewusst Unruhe stiften wollen», ärgerte er sich etwa schon im letzten Sommer öffentlich. Um wieder mehr Ruhe im Klub zu haben, wird vor allem eines entscheidend sein: der sportliche Erfolg. Zum Beispiel mit einem Sieg am Donnerstagabend gegen den FC Winterthur.

