Kuriose Szene im Spiel zwischen Zürich und St.Gallen: Vor einem FCZ-Wechsel ist zu sehen, wie Sportchef Milos Malenovic dem Spieler taktische Anweisungen gibt. blue Sport Experte Admir Mehmedi findet es «speziell».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Zürich unterliegt St.Gallen am Sonntag zuhause mit 1:2.

Eine Szene sorgt während der Partie für Verwunderung bei blue Sport Experte Admir Mehmedi: FCZ-Sportchef Milos Malenovic gibt einem Spieler vor seiner Einwechslung taktische Anweisungen. Mehr anzeigen

Gerade einmal 20 Minuten sind im Letzigrund gespielt, als der FC Zürich einen ersten Wechsel vornimmt. Cheveyo Tsawa muss rotgefährdet runter, für ihn kommt Miguel Reichmuth ins Spiel.

Kurz vor der Einwechslung fängt die TV-Kamera ein, wie Reichmuth auf der Bank noch taktische Anweisungen erhält. Nicht von FCZ-Co-Trainer Alessandro Riedle, der den kranken Chefcoach Ricardo Moniz an der Seitenlinie vertritt, sondern von Sportchef Milos Malenovic.

Mehmedi: «Habe ich als Spieler nie erlebt»

«Ich musste zweimal hinschauen, von wem der Spieler hier die Anweisungen kriegt», zeigt sich blue Sport Experte Admir Mehmedi im Studio überrascht. «Ich musste schmunzeln. Ich habe selber 16 Jahre auf hohem Niveau gespielt, aber es hat mir in dieser Zeit nie ein Sportchef taktische Anweisungen geben müssen. Das ist speziell – und für mich irgendwie auch komisch.»

Der FCZ unterliegt St.Gallen am Ende 1:2. Joker Jean-Pierre Nsame bringt für die Ostschweizer mit einem Doppelpack die Wende – und sorgt dafür, dass der FCSG in der Tabelle an den Zürchern vorbeizieht.