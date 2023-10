FCZ-Sportchef Malenovic: «Ich freue mich über die neue Herausforderung» Der FC Zürich präsentiert Milos Malenovic als neuen Sportchef. Der ehemalige Spielerberater übernimmt seine Funktion ab sofort. 02.10.2023

Der 38-Jährige galt als Wunschkandidat des Präsidentenpaars Heliane und Ancillo Canepa und konnte im Sommer im Rahmen seines Beratungsmandates bereits Einblicke in den Klub erhalten. Nach diesen Erfahrungen habe er beschlossen, sich beruflich neu zu orientieren, erklärt Malenovic bei der Vorstellung.

«Milos war von Beginn an unser Wunschkandidat.» FCZ-Präsident Ancillo Canepa

«Ich bin sicher stolz, dass ich diesen Schritt machen konnte. Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Der FCZ ist ein grosser Verein in der Schweiz, ein Traditionsclub mit fantastischen Fans», betont Malenovic im Interview mit blue Sport. Malenovic über seine Ziele in der neuen Funktion: «Ich will ein erfolgreicher Sportchef werden und Freude dabei haben.»

Die Klubführung hält fest, dass Malenovic mit der Aufnahme seiner Tätigkeit sämtliche Aktivitäten für Dritte eingestellt habe und exklusiv für den FCZ tätig sein werde. Und auch der neue Sportchef bestätigt, dass er alle operativen Geschäfte bei seiner Firma Soccer Mondial AG aufgegeben habe und sich ganz auf seine neue Funktion fokussieren wolle. «Ich habe seit über zehn Jahren mit dem Ehepaar Canepa zu tun, es ist sehr viel Vertrauen da», sagt Malenovic, der einen «mehrjährigen» Vertrag unterschrieben hat.

Canepa dementiert Verkaufsgerüchte

FCZ-Präsident Ancillo Canepa schwärmt von seinem neusten Transfer: «Wir waren immer in Kontakt und haben auch den einen oder anderen Transfer miteinander gemacht. Ich war immer beeindruckt, mit welcher Professionalität und mit welchem unternehmerischen Sinn er diese Arbeit gemacht hat», sagt Canepa und resümiert: «Er war immer sehr professionell, sehr zuverlässig, sehr fair. Von dem her ist er einfach vom Typ und Charakter her eine Person, die hervorragend zum FC Zürich passt.»

Ihm ist vor allem wichtig, dass der Nachwuchsbereich noch professioneller wird, sprich der Fokus in Sachen Talentmanagement und Scouting noch vermehrt zum Tragen kommt. «Ich habe das schon x-mal gesagt, einen Messi kaufen können wir nicht. Aber vielleicht einen jungen Spieler zum Messi ausbilden», so Canepas Hoffnung.

Als Fussballer hatte Malenovic beim FCZ begonnen, später spielte er auch bei GC, Wohlen, St. Gallen, Xamax und in den Niederlanden. Seine Zeit als Profi endete mit 26 Jahren aufgrund einer Verletzung vorzeitig. Der derzeitige Leader der Super League erhofft sich dank des internationalen Netzwerks von Malenovic eine Optimierung des Transferwesens.

Das Gerücht, wonach Malenovic den Klub übernehmen könnte, dementiert Canepa. «Ein Verkauf des FC Zürich steht im Moment nicht zur Diskussion», hält der 70-Jährige fest. «Solange Heliane und ich das Gefühl haben, etwas bewirken zu können, und solange wir fit und gesund sind, bleiben wir in der Verantwortung.»

SB10/SDA