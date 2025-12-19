Milos Malenovic muss beim FC Zürich als Sportchef gehen. Keystone

Der bei den Fans schon länger in Ungnade gefallene Milos Malenovic ist seinen Job als Sportchef des FC Zürich los. Der Klub würde aber gerne weiter mit ihm weiterarbeiten.

Seit Malenovic im Oktober 2023 das Amt des Sportdirektors übernommen hat, ist beim FCZ kein Stein auf dem anderen geblieben. Er hat die ganze Nachwuchsabteilung umgebaut. Zig Trainer, den Nachwuchschef und auch den Talentmanager ausgetauscht. Und dabei stets die Rückendeckung von Präsident Ancillo Canepa genossen, obwohl die sportlichen Ziele verpasst wurden und sich die FCZ-Anhänger gegen den Sportchef stellten.

Vor wenigen Wochen äusserte sich Canepa in einem Interview erstmals kritisch zu seinem Sportchef. Und am Freitagmorgen teilt der Klub-Präsident mit, dass Malenovic seinen Posten als Sportchef los ist. «Nach sorgfältiger und umfassender Beurteilung ist der Verwaltungsrat zum Schluss gekommen, dass unter diesen Rahmenbedingungen eine weitere operative Tätigkeit von Milos Malenovic in der Funktion des Sportchefs nicht zielführend ist», heisst es in einer Mitteilung.

FCZ lässt eine Hintertür offen

Und weiter: «Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung neu zu strukturieren. Der FC Zürich hat Milos Malenovic in diesem Zusammenhang vorgeschlagen, die Zusammenarbeit künftig in einer nicht-exekutiven Rolle im Mandatsverhältnis fortzusetzen.»

In dieser Funktion wäre Milos Malenovic direkt Präsident Canepa unterstellt und würde den FC Zürich ausschliesslich in den Bereichen Transfers und Talententwicklung unterstützen.

«Der FC Zürich dankt Milos Malenovic für sein grosses Engagement sowie für die erfolgreiche Umsetzung verschiedener Projekte, insbesondere im Bereich der Nachwuchsförderung. Der Club würde sich freuen, auch künftig auf seine fachliche Expertise in den genannten Bereichen zählen zu dürfen», heisst es im Communiqué.

Ob Malenovic im Verein bleiben wird, scheint noch offen zu sein. Ganz sicher bleiben wird dagegen Dennis Hediger. Der Interimscoach wird per 1. Januar neuer Cheftrainer des FCZ, wie die Zürcher am Freitag ebenfalls mitteilen.

𝐙𝐮𝐬𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐚𝐫𝐛𝐞𝐢𝐭 𝐦𝐢𝐭 𝐌𝐢𝐥𝐨𝐬 𝐌𝐚𝐥𝐞𝐧𝐨𝐯𝐢𝐜



Milos Malenovic hat im Jahr 2023 die Funktion des Sportchefs des FC Zürich mit grosser Motivation und hohem Engagement übernommen. In enger Abstimmung mit der Clubleitung hat er sich aktiv für die Umsetzung… pic.twitter.com/kJdJdHB7Yk — FC Zürich (@fc_zuerich) December 19, 2025

Malenovics Rundumschlag im Februar 2025