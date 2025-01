«Wir brauchen Zubers Sieger-Gen beim FCZ» Milos Malenovic spricht mit blue Sport über Königstransfer Steven Zuber. Die Vorschusslorbeeren sind gross, so aber auch die Erwartungen an den Nati-Spieler. 03.01.2025

Der FC Zürich stellte am Freitag offiziell Königstransfer Steven Zuber vor. Sportchef Milos Malenovic spricht bei blue Sport darüber, wie der Deal zustande gekommen ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Er wird die anderen Spieler besser machen, das ist keine Frage», sagt FCZ-Sportchef Milos Malenovic über Neuzugang Steven Zuber.

Die Erwartungen an Zuber sind hoch. Malenovic wolle Leistung von ihm sehen. Zudem soll er der Mannschaft das Sieger-Gen näherbringen.

Mit Zuber hat der FCZ nun einen Spieler im Kader, mit dessen Flexibilität Gegner überrascht werden können, meint Malenovic. Die GC-Vergangenheit Zubers stört die FCZ-Bosse nicht. Mehr anzeigen

Steven Zuber hat seinen ersten Auftritt als FCZ-Spieler hinter sich. Am Freitag stellte er sich an der Medienkonferenz vor, wobei sich der 56-fache Internationale in der Fussball-Schweiz nicht mehr vorzustellen braucht.

Milos Malenovic spricht bei Zuber von «einem Kaliber», das er für den FC Zürich verpflichten konnte. Wie ist dem FCZ-Sportchef der Transfercoup gelungen? «Ich habe frühzeitig begonnen, zu nörgeln», sagt Malenovic bei blue Sport mit einem Grinsen. Bei einem Spieler wie Zuber müsse man schnell sein, auch ein bisschen Glück gehöre dazu.

Grosse Vorschusslorbeeren, grosse Erwartungen

Malenovic schwärmt von Zuber in den höchsten Tönen. Zuber sei ein Spieler mit Persönlichkeit und Charakter, ein Teamplayer und super Typ. «Er wird die anderen Spieler besser machen, das ist keine Frage. Er ist in allen Belangen eine Bereicherung für uns.»

Eine Bereicherung, die auch gewissen Erwartungen unterliegt. «Ich erwarte Leistung von ihm», so Malenovic. Und Leistung will für einen Offensivspieler wie Zuber letztendlich heissen: Assists und Tore, sprich, Siege. Und Zuber wolle immer gewinnen, meint Malenovic. «Dieses Gen brauchen wir in unserem Verein.»

Das neue Überraschungselement beim FCZ

Mit dem Gewinnen war das die vergangenen Spiele so eine Sache beim FCZ. Nach einem sackstarken Saisonauftakt holten sich die Zürcher aus den letzten sechs Partien drei Punkte. Innert weniger Wochen fiel man vom Leaderthron auf Rang sechs.

Mit Zuber erhoffen sich Malenovic und Co. ein Überraschungselement im Zürcher Spiel. Der Nati-Spieler könne in verschiedenen Systemen und Positionen spielen. «Diese Flexibilität gibt uns die Möglichkeit, den Gegner zu überraschen.»

«Seine GC-Vergangenheit stört uns nicht»

Überraschend war in erster Linie aber sein Transfer von AEK Athen zum FCZ. Die Meldung vom 11. Dezember kam aus dem Nichts. Ein Hammer-Transfer, der nicht allen in den Kram passte. Seine GC-Vergangenheit und ein nach dem Transfer gelöschter Instagram-Post, in dem Zuber 2019 den Hoppers seine Liebe beteuerte, war gewissen Anhängern beider Lager der Zürcher Klubs ein Dorn im Auge.

Für die FCZ-Bosse ist Zubers GC-Vergangenheit kein Thema. «Uns stört das nicht», sagt Malenovic. Man müsse die ganze Sache professionell betrachten. Es habe schon immer Transfers innerhalb beider Stadtklubs gegeben. «Zuber ist nicht einer, der mit der GC-Fahne durch die Stadt gelaufen ist. Er hat diesen Schritt bewusst gewählt und freut sich auf den FCZ.»

Erst Feinschliff, dann Härtetest

Bevor es für Zuber im FCZ-Shirt dann so richtig losgeht, steht das Trainingslager in der Südtürkei an. Nach seinem Debüt an der Medienkonferenz dürfte er beim Rückrundenstart in rund zwei Wochen gegen Yverdon sein Debüt auf dem Platz geben.

blue Sport übertragt die Partie am 19. Januar aus dem Letzigrund live.