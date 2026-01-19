  1. Privatkunden
Platzverweise Mambwa und Beka müssen zweimal zuschauen

SDA

19.1.2026 - 13:23

Ismail Beka von den Grasshoppers muss wie Olivier Mambwa von den Young Boys zweimal pausieren.
Ismail Beka von den Grasshoppers muss wie Olivier Mambwa von den Young Boys zweimal pausieren.
Bild: Keystone

Ein Trio muss in der Super League nach Platzverweisen zuschauen. Olivier Mambwa von den Young Boys und Ismajl Beka von den Grasshoppers sind für zwei Spiele gesperrt.

Keystone-SDA

19.01.2026, 13:23

19.01.2026, 13:43

Verteidiger Mambwa wurde am Samstag im Heimspiel gegen Lausanne-Sport (1:3) kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit nach einem groben Foul ausgeschlossen. Beka, auch er Abwehrspieler, wurde am Sonntag für ein ähnliches Vergehen in der Partie gegen Leader Thun (1:3) des Feldes verwiesen.

Einmal aussetzen muss Lindrit Kamberi. Für den Verteidiger des FC Zürich war in Genf gegen Servette (1:1) ebenfalls am Sonntag nach einer Notbremse eine gute Viertelstunde vor Spielende Schluss.

