Ismail Beka von den Grasshoppers muss wie Olivier Mambwa von den Young Boys zweimal pausieren. Bild: Keystone

Ein Trio muss in der Super League nach Platzverweisen zuschauen. Olivier Mambwa von den Young Boys und Ismajl Beka von den Grasshoppers sind für zwei Spiele gesperrt.

Keystone-SDA SDA

Verteidiger Mambwa wurde am Samstag im Heimspiel gegen Lausanne-Sport (1:3) kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit nach einem groben Foul ausgeschlossen. Beka, auch er Abwehrspieler, wurde am Sonntag für ein ähnliches Vergehen in der Partie gegen Leader Thun (1:3) des Feldes verwiesen.

Einmal aussetzen muss Lindrit Kamberi. Für den Verteidiger des FC Zürich war in Genf gegen Servette (1:1) ebenfalls am Sonntag nach einer Notbremse eine gute Viertelstunde vor Spielende Schluss.