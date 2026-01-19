Ein Trio muss in der Super League nach Platzverweisen zuschauen. Olivier Mambwa von den Young Boys und Ismajl Beka von den Grasshoppers sind für zwei Spiele gesperrt.
Verteidiger Mambwa wurde am Samstag im Heimspiel gegen Lausanne-Sport (1:3) kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit nach einem groben Foul ausgeschlossen. Beka, auch er Abwehrspieler, wurde am Sonntag für ein ähnliches Vergehen in der Partie gegen Leader Thun (1:3) des Feldes verwiesen.
Einmal aussetzen muss Lindrit Kamberi. Für den Verteidiger des FC Zürich war in Genf gegen Servette (1:1) ebenfalls am Sonntag nach einer Notbremse eine gute Viertelstunde vor Spielende Schluss.