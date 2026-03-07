Mehmedi über FCZ: «Man hatte das Gefühl, Servette spielt gegen Mannequins﻿» 07.03.2026

Der FC Zürich verschläft den Start im Krisenduell gegen Servette komplett und liegt nach zwei Minuten bereits in Rückstand. blue Sport Experte Admir Mehmedi analysiert den Gegentreffer gnadenlos.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen die Young Boys (0:3) und Lausanne (1:2) will es der FC Zürich gegen Servette besser machen. Die Genfer haben schliesslich selbst sieben Spiele in Serie nicht mehr gewinnen können – wären also der ideale Aufbaugegner. Doch der Plan misslingt dem FCZ zu Beginn gründlich: Schon nach 66 Sekunden führt Servette nach einem Schlenzer von Junior Kadile.

Im blue Sport Studio wird das Tor gründlich analysiert und Experte Admir Mehmedi hält sich dabei mit Kritik nicht zurück: «Das hat nichts mit unglücklich zu tun. Das zeigt mir einfach, dass sie das Spiel nicht so angenommen haben, wie sie es gemusst hätten.»

Bei der Analyse des Gegentores hält Mehemdi fest, dass drei Zürcher nur um den Gegner stehen und zuschauen: «Keiner übt Druck auf, sie sind in Überzahl im eigenen Strafraum.» Ausserdem sei das Abwehrverhalten von Kablan nicht gut, der schneller rausrücken müsste, erklärt Mehmedi. Er habe stattdessen einen Sicherheitsabstand von zwei Metern. Auch in dieser Situation seien es vier Zürcher gegen zwei Genfer und Kamberi habe sich zurückgedreht, statt draufzugehen.

Das Fazit von Mehmedi ist dann ebenso direkt wie auch vernichtend für den FCZ: «Das ist in der Entstehung sehr, sehr schlecht vom FC Zürich. Vor allem sehr passiv verteidigt. Da hatte man das Gefühl, Servette spielt gegen Mannequins im Sechzehner.»

Das Spiel läuft noch, hier geht es zum Live-Ticker.