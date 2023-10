Sforza zur GC-Krise: «Man muss Bruno Berner schützen» Das sagt blue Fussball-Experte Ciriaco Sforza zur Krise beim Rekordmeister. 30.09.2023

GC bleibt in sechs Super-League-Spielen in Folge sieglos und so steht langsam aber sicher auch der Trainer im Fokus. Ciriaco Sforza wünscht sich deshalb mehr Rückendeckung für Bruno Berner.

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen YB verschärft sich die GC-Krise. Erstmals in der Geschichte der Super League hat der Rekordmeister nach neun Spielen nur fünf Punkte auf dem Konto. Sechs sieglose Spiele in Folge (5 Niederlagen, ein Remis) stehen nun schon zu Buche, kein anderes Super-League-Team hat in den letzten sechs Spielen weniger Punkte geholt.

Dass bei einer solch schwachen Punkteausbeute der Trainer ins Visier gerät und nicht mehr ganz so sicher im Sattel sitzt, das ist fast schon ein Naturgesetz. Ciriaco Sforza, der für blue Sport das Spiel zwischen GC und YB analysiert, hofft, dass dieser Reflex nicht greift. «Ich glaube, es ist ein wichtiger Moment jetzt für den ganzen Verein, dass man Bruno auch unterstützt. Dass man ihm die Kraft gibt, ob vom Trainerstab oder weiter oben, dass alle miteinander das gleiche Ziel haben. Das ist wichtig.»

Weiter meint Sforza: «Wenn ich Bruno ein wenig beobachte, ist es nicht so, dass er nicht das Beste gibt. Aber ich glaube, man muss ihn auch schützen.» Damit meint er, dass man sich von Vereinsseite vor den Trainer stellen und ihm die nötige Rückendeckung geben müsste. Weil die Situation sei wirklich nicht einfach.

Super League 23/24: Die Resultate von GC 1. Runde: GC – Servette 1:3 (22. Juli)

2. Runde: Lausanne-Sport – GC 1:1 (29. Juli)

3. Runde: GC – Basel 3:1 (6. August)

4. Runde: Winterthur – GC 3:1 (12. August)

5. Runde: GC – Luzern 0:1 (27. August)

6. Runde: Stade-Lausanne-Ouchy – GC 2:1 (2. September)

7. Runde: GC – St.Gallen 1:1 (23. September)

8. Runde: FC Zürich – GC 2:1 (26. September)

9. Runde: GC – YB 0:1 (30. September) Mehr anzeigen

GC-Coach Bruno Berner gibt sich kämpferisch

Gegen Meister YB hält GC eigentlich ganz gut mit, die Statistiken sind denn auch ziemlich ausgeglichen. Doch dafür gibt es keine Punkte, letztlich zählt nur das Resultat. Den einzigen Treffer der Partie erzielt Cedric Itten – und es ist einer, der das Zeugs zum Tor des Jahres hat.

GC-Coach Bruno Berner meint dazu: «Wir machen im Moment nicht solche Tore, das ist gar nicht möglich. Aber das ist dann halt die Effizienz und die Qualität, die eine Spitzenmannschaft wie YB hat. Und umso ärgerlicher ist es dann, dass dieses Goal heute Abend entscheidend ist.»

Seine Mannen seien in dieser Situation nicht nah genug dran gewesen an den YB-Spielern. Das Ziel sei, dass so eine Flanke gar nicht erst geschlagen werden könne – und wenn doch, dass man im Abwehrzentrum besser verteidigt. «Beides haben wir nicht gemacht», bedauert Berner, der aber auch viel Gutes gesehen hat. «Wir sind ruhig geblieben, haben unser Spiel gemacht und haben die Geduld nicht verloren. Wir sind schwungvoll aus der Pause gekommen und haben gedacht, dass es gut kommt. Es ist leider nicht so gekommen.»

«Wir sind immer noch am Säen. Im Moment will es einfach nicht wachsen» GC-Coach Bruno Berner

blue Sport Experte Ciriaco Sforza sagt nach dem Spiel, dass er bei GC die Konsequenz und die Leidenschaft vermisse und die Spieler ihr Herz nicht auf dem Platz lassen würden. «Nein, die Leidenschaft ist da», entgegnet Berner darauf angesprochen. Was die Konsequenz angehe, da sei er einverstanden.

Trotz der Resultate-Krise gibt sich der 45-Jährige aber kämpferisch: «Wir hatten drei Spitzenmannschaften in einer Woche auf diesem Acker. Es fehlt ja nicht viel. Wir haben zweimal mit einem Goal Unterschied verloren in dieser Woche. Wir müssen dranbleiben, die Widerstandsfähigkeit aufrecht behalten, uns immer wieder aufrappeln und weitermachen. Es gibt nichts anderes.»

Oder blumiger ausgedrückt: «Wir sind immer noch am Säen. Im Moment will es einfach nicht wachsen, aber du hast keine Wahl. Immer wieder bücken, säen, irgendwann wird es wachsen, irgendwann kippen die Spiele auf unsere Seite. Und für diesen Moment müssen wir jeden Tag aufstehen, jede Woche arbeiten, dass das Glück mal auf unsere Seite fällt.»

Apropos bücken und säen … Im Letzigrund wird in der kommenden Woche der Rasen ersetzt. Berner meint mit einem angedeuteten Lächeln im Gesicht: «Ja, es wäre gut gewesen, wenn wir den jetzt schon gehabt hätten.»

