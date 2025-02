Marchesano: «Das Spiel gegen den FCZ wird emotional» Nach fast neun Jahren beim FC Zürich wechselte Antonio Marchesano zu Yverdon. Nun trifft er mit seinem neuen Arbeitgeber auf seinen alten Klub. Vor dem Spiel nahm sich der Mittelfeldspieler Zeit für ein Gespräch mit blue Sport. 21.02.2025

Nach 9 Jahren kehrt Antonio Marchesano dem FC Zürich den Rücken und schliesst sich Liga-Konkurrent Yverdon an. Vor dem Wiedersehen mit seinem Herzensklub spricht er im Interview mit blue Sport über seinen Abgang.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Antonio Marchesano kehrt am Samstag als Gast in den Letzigrund zurück und trifft mit Yverdon auf den FC Zürich, wo er fast neun Jahre seiner Karriere verbrachte.

Vor dem Wiedersehen mit seinem Herzensklub spricht Marchesano mit blue Sport über die Gründe für seinen Wechsel und den bewegenden Abschied der FCZ-Fans.

Die Klublegende kann sich auch eine Rückkehr nach seinem Karriereende vorstellen: «Ich mache den Trainerkurs. Das ist ein Weg, den ich offen lassen will.» Mehr anzeigen

«An dieses Spiel denke ich schon seit meinem Wechsel zu Yverdon. Ich habe in meine Kalender am 22. Februar ein Kreuz gemacht. Es wird sicher sehr emotional sein für mich», gibt Antonio Marchesano im exklusiven Interview mit blue Sport zu. Am Samstag kehrt er als Gegner in den Letzigrund zurück, wo er in den letzten neun Jahren für seinen Herzensklub auflief und seine Spuren hinterlassen hat.

Im Interview mit blue Sport spricht die FCZ-Legende über die Gründe für den Abgang bei seinem Herzensklub, über den bewegenden Abschied der Fans und über seine neue Aufgabe bei Yverdon.

Antonio Marchesano über …

… die Gründe für seinen Wechsel

Es gab viele Faktoren. Aber der Trainer war keiner, ich hatte mit ihm eine sehr gute Beziehung. Ich habe es lange mit meiner Familie besprochen, was das Beste ist für mich und für uns. Ein Grund ist fussballerisch. Der FC Zürich geht einen Weg mit jüngeren Spielern. Ich weiss nicht, ob ich da im Plan war für die Zukunft.

Ein weiterer Grund war die Vertragssituation. Mein Vertrag wäre in diesem Sommer ausgelaufen. Es wäre auch eine Option drin gewesen, aber man weiss nie. In diesem Moment ist Yverdon gekommen, aggressiv und direkt. Sie haben mir einen interessanten Vertrag angeboten. Und in meinem Alter muss man alles anschauen. Ich glaube, auf und neben dem Platz war das die beste Entscheidung.

… andere interessierte Klubs

Es gab keine anderen Klubs. Ich glaube, in diesem Moment hat niemand erwartet, dass ich einen Wechsel mache. Yverdon hat nachgefragt. Es ist schnell gegangen, in zwei, drei Tagen. Und plötzlich war ich hier in Yverdon.

… die Reaktion des FC Zürich

Ich glaube, sie wollten mich nicht unbedingt gehen lassen. Aber wir haben zusammen über die Zukunft gesprochen und ob sie bereit wären, auch länger mit mir zu planen. Weil ich fühle mich fit und habe im Kopf, dass ich noch ein paar Jahre spielen werde.

… den Abschied der FCZ-Fans im Volkshaus

Ich war auch überrascht. Sie haben mich angerufen und gesagt, ich muss unbedingt herkommen. Dann bin ich dorthin, dann kam diese Überraschung. Ich hatte keine Worte. So etwas habe ich nicht erwartet, es war sehr emotional für mich. Das zeigt mir, dass ich ihnen in diesen neun Jahren etwas gegeben haben. Was sie mir zurückgegeben haben, ist für mich unfassbar. (...) Das hat mich sehr berührt. Es ist nicht selbstverständlich, dass so etwas gemacht wird. Ich werde dafür mein ganzes Leben dankbar sein.

… die neue Aufgabe bei Yverdon

Unser Ziel ist der Ligaerhalt. Und das so schnell wie möglich. Ich weiss, in welche Situation ich gekommen bin. Andere Ziele, andere Infrastrukturen – aber ich bin voll motiviert. Ich bin in Bellinzona geboren, auch da hat man solche Infrastrukturen und Ziele. Es ist ein bisschen wie zurück nach Hause zu kommen.

… sein Karriereende

Es ist schwierig zu sagen. Wenn ich jetzt antworten muss, sage ich, dass ich noch drei, vier Jahre weiterspiele. Ich fühle mich wirklich super und ich kann meinen Körper mit meiner Erfahrung besser anpassen. Wenn es so weitergeht, wieso nicht noch drei, vier Jahre?

… eine mögliche FCZ-Rückkehr nach der Karriere

Ich mache den Trainerkurs. Das ist ein Weg, den ich offen lassen will. Zurück zu Zürich wäre schön für mich. Dort ist meine zweite Heimat, neun Jahre dort, das vergisst man nicht. Der FCZ ist und wird ein Teil meines Lebens bleiben. Wenn ich im Fussball bleibe nach meiner Karriere, wäre es schön, wieder nach Zürich zu kommen.

