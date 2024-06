Marco Schällibaum bleibt Trainer von GC. sda

Marco Schällibaum bleibt Trainer bei GC. Er schaffte mit dem Klub den Ligaerhalt. Am Montagabend teilt der Rekordmeister die Vertragsverlängerung bis 2026 mit.

Im April übernahm Schällibaum beim Rekordmeister. Er führte ihn zum Ligaerhalt.

Sportchef Stephan Schwarz: «Diese Vertragsverlängerung ist ein weiterer Schritt des Vereins in Richtung Stabilität und Kontinuität.» Mehr anzeigen

Im April trennten sich die Grasshoppers von ihrem Cheftrainer Bruno Berner. Marco Schällibaum sprang in die Bresche und übernahm beim Rekordmeister. Unter seiner Leitung sicherten sich die Hoppers den Verbleib in der Super League. «Er schaffte den Turnaround», teilt der Klub am Montagabend mit. GC verlängert den Vertrag von Schällibaum bis 2026.

Zur Vertragsverlängerung meint Schällibaum in einer Mitteilung des Klubs: «Ich bin von Anfang an mit einer klaren Mission zu GC Zürich gekommen, und zusammen mit einem fantastischen Team habe ich sie erreicht.» Darauf sei er stolz.

Sportchef Stephan Schwarz zur Vertragsverlängerung: «Marco Schällibaum hat bei uns einen Leistungsnachweis erbracht. Sein Beitrag ist unbestritten und wir schätzen seine Arbeit sehr. Diese Vertragsverlängerung ist ein weiterer Schritt des Vereins in Richtung Stabilität und Kontinuität. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.»