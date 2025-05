Frick: «Die Chancen stehen gut, dass ich noch eine Saison bleibe» 24.05.2025

Der FC Luzern holt in der Championship Group nur einen Punkt und verpasst als Sechster die Europacup-Plätze. Im Interview mit blue Sport zeigt sich Mario Frick dennoch zufrieden und spricht über seine Zukunft.

Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luzern verpasst als Sechster und mit nur einem Punkt aus fünf Spielen der Championship Group die Europacup-Plätze.

Mario Frick ist dennoch zufrieden mit der Saison: «Wir konnten die Liga total überraschen. Wir konnten spektakuläre Spiele abliefern. Wir haben über lange Zeit dieser Meisterschaft überperformt.»

Zu seiner Zukunft sagt er: «Momentan stehen die Chancen gut, dass ich nochmals eine Saison bleibe.» Mehr anzeigen

Am Samstagabend steht der FCL bei der FCB-Meister-Gala nur Spalier und geht mit 0:4 unter – ein guter Saisonabschluss sieht anders aus. «Die Luft war nach dem 0:1 draussen», analysiert Trainer Mario Frick kurz nach der Partie.

Es ist die vierte Niederlage im fünften Spiel der Championship Group, das Remis gegen Lausanne reicht den Luzernern nicht für einen Europacup-Platz: «Es tut brutal weh, dass wir Europa nicht geschafft haben.»

«Ich kann mit Niederlagen gut umgehen»

Frick weiss, welcher Moment in den letzten fünf Spielen der Saison entscheidend war: «Wenn Dorn in Bern das 2:1 macht oder wir dort wenigstens einen Punkt holen, sind wir voll dabei. Ich glaube, das Tor von Itten in der Nachspielzeit war der Knackpunkt dieser Saison.»

Basel – Luzern 4:0 Credit Suisse Super League // 36. Runde // Saison 24/25 24.05.2025

Dennoch ist der FCL-Trainer zufrieden mit dem sechsten Rang, den er mit einer sehr jungen und teilweise unerfahrener Truppe erreicht hat: «Wir konnten die Liga total überraschen. Wir konnten spektakuläre Spiele abliefern. Wir haben über lange Zeit dieser Meisterschaft überperformt.»

Den Liechtensteiner wird das verpasste Europa-Ziel noch eine Weile beschäftigen, obwohl er mit Niederlagen gut umgehen kann: «Wir sind mit Vaduz schon abgestiegen, nach zwei Wochen war das wieder gut. Sobald die neue Saison anfängt, ist das gestrichen.»

Zieht es Frick weiter oder bleibt er in Luzern?

Stichwort neue Saison: Bleibt Mario Frick beim FC Luzern oder zieht es ihn ins Ausland? «Ich muss zuerst heute verdauen. Dann werde ich morgen sicher mit meinem Berater Kontakt aufnehmen», sagt er am Samstagabend nach dem Spiel in Basel.

Einen Vertrag für die nächste Saison habe er noch und für einen vorzeitigen Abgang müsse «das Projekt so viel besser sein als in Luzern». Denn für Frick ist der FCL zu einer Herzensangelegenheit geworden: «Ich habe ein blauweisses Herz. Momentan stehen die Chancen gut, dass ich nochmals eine Saison bleibe.»

Das Brisante an dieser Aussage: FCL-Sportchef Remo Meyer sagte vor wenigen Wochen gegenüber blue Sport, dass man mit Frick nicht ins letzte Vertragsjahr gehen wolle. Die nächsten Wochen werden also zeigen, ob Frick die Zentralschweizer noch in diesem Sommer verlässt oder bei ihnen gar ein neues Arbeitspapier unterschreibt.

