Luzern-Coach Frick über Abgangsgerüchte: «Will bis Saisonende nichts hören» Mario Flick schaut im Gespräch mit blue Sport zurück auf die bittere Pleite gegen Lugano, den Schlussspurt in der Super League und die Wechsel-Gerüchte rund um seine Person. 09.05.2025

Mario Flick schaut im Gespräch mit blue Sport zurück auf die bittere Pleite gegen Lugano, den Schlussspurt in der Super League und die Wechsel-Gerüchte rund um seine Person.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier Runden vor Schluss ist der FC Luzern im 5. Rang klassiert. Der Rückstand auf Platz 2 beträgt aber nur vier Punkte.

Trainer Mario Frick sagt, dass sie Spiel für Spiel nehmen würden und dann werde man sehen, wo man am Ende stehe. Aber das Ziel sei klar: «Wir probieren, jedes Spiel zu gewinnen.»

Zuletzt kursierte das Gerücht, dass Frick bei Schalke ganz oben auf dem Zettel steht. Frick dementiert nicht, sagt aber auch: «Ich habe meinem Berater gesagt, ich will bis Saisonende nichts hören.» Mehr anzeigen

Die Niederlage gegen Lugano schmerzt den Luzern-Trainer auch noch Tage danach. Denn mit der Leistung seines Teams war er absolut zufrieden. Hätte Luzern drei Punkte mehr auf dem Konto, so wäre man nun Tabellendritter, so ist es aktuell Platz 5. Der Rückstand auf das im 2. Rang klassierte Servette beträgt vier Runden vor Schluss allerdings nur vier Punkte.

Was nimmt man sich als Trainer für diesen Schlussspurt vor? «Das Maximum natürlich. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt und es ist langweilig für euch, aber der Fokus liegt nur auf dem nächsten Spiel gegen Lausanne (Sonntag, 14.15 Uhr live auf blue Sport). Die drei Punkte, die wir gegen Lugano verloren haben, möchten wir nun zurückholen», so Frick. Sie müssten mit der gleichen Energie spielen und so das Stadion mitnehmen: «Und dann bin ich überzeugt, bleiben die drei Punkte in Luzern.»

Frick über Wechsel-Gerüchte

Ist Platz 3 das erklärte Ziel? Frick stellt klar, dass er keine Zeit mit Rechnereien vergeude. Was wäre, wenn, das interessiert ihn nicht. Wenn man das mache, «dann geht es meistens schief», meint Frick und stellt klar: «Wir probieren, jedes Spiel zu gewinnen und das ist unser grosses Ziel. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir schlussendlich in der Tabelle relativ weit vorne.»

Ende Saison ist auch die Zeit, in der Gerüchte kursieren. Frick selbst wird mit Schalke in Verbindung gebracht. Wie geht er damit um? «Ich habe meinem Berater gesagt, ich will bis Saisonende nichts hören. Ich fokussiere mich nur auf die Schlussphase in der Meisterschaft und dann schauen wir mal. Aber ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass so vieles stimmen muss, wenn ein neues Projekt kommt. Ich fühle mich so glücklich und wohl hier in Luzern. Ja, wir werden sehen, wie es herauskommt.»

In welchem Rang der FCL die Saison abschliessen wird, steht noch in den Sternen. Und vielleicht hängt ja auch genau davon ab, ob Frick in der kommenden Saison noch bei den Luzernern an der Seitenlinie steht oder sein Glück anderswo sucht. Die Antworten auf diese Fragen, so viel steht fest, die liegen in der nahen Zukunft.

