  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bewegendes Geständnis Mario Frick: «Ich war komplett abhängig von Sportwetten und hatte Schulden»

Patrick Lämmle

7.11.2025

Mario Frick: «Ich war komplett abhängig nach Sportwetten»

Mario Frick: «Ich war komplett abhängig nach Sportwetten»

06.11.2025

Im Fussball-Talk Heimspiel spricht Luzern-Coach Mario Frick erstmals öffentlich über ein dunkles Kapitel. Der 51-Jährige verrät bei blue Sport, dass er in jungen Jahren süchtig nach Sportwetten und verschuldet war. 

Patrick Lämmle

07.11.2025, 08:24

Der heutige Luzern-Trainer Mario Frick hat als Spieler eine grosse Karriere hingelegt, insbesondere in Italien hat der 125-fache Nationalspieler Liechtensteins seine Spuren hinterlassen. Im Fussball-Talk Heimspiel darauf angesprochen, ob er mit seiner Karriere als Spieler absolut happy sei, kommt Frick ins Grübeln und spricht erstmals über «eine dunkle Zeit» in seinem Leben. 

Der Wechsel von Basel zu Zürich im Sommer 1999 sei sein grösster Fehler gewesen, erzählt Frick. In Basel sei er ein Publikumsliebling gewesen und niemand habe Verständnis für seinen Wechsel gehabt. «Aber es gab einen Grund! Ich habe bisher nie öffentlich darüber geredet, aber vielleicht hilft es ja auch jemandem, wenn ich es tue. Zu der Zeit war ich komplett abhängig von Sportwetten und habe so viele Schulden gemacht als junger Familienvater, dass ich einen Ausweg gesucht habe. Und das Angebot des FC Zürich hat mir die Möglichkeit gegeben, aus dem Strudel rauszukommen und neu anzufangen. Und darum habe ich das gemacht.»

Glücklich geworden ist er in Zürich als Spieler aber nicht. «Und das hat mich einfach etwas gelehrt: Du solltest nie Entscheidungen treffen wegen Geld. Alle Entscheidungen in meinem Leben, die ich wegen Geld getroffen habe, kamen nicht gut raus.»

«Ich habe es mit mir alleine ausgemacht»

Sein Fehler sei damals gewesen, dass er sich niemandem anvertraut habe, sagt Frick, «ich habe mich zwar mit meinem Berater ausgetauscht, aber eigentlich habe ich es mit mir alleine ausgemacht. Es war mir vielleicht auch peinlich. Aber es gehört zu meiner Persönlichkeit dazu.»

Deshalb ist seine Kabinentüre für seine Spieler heute immer offen. «Egal, welche Probleme sie haben, ich habe immer ein offenes Ohr.»

Rückblickend ist Frick einfach froh, dass er die Sucht überwunden hat. Rückfällig geworden sei er nie. «Für mich war das eine komplette Lehre. Wenn ich zum Beispiel ins Casino gehe, dann löscht es mir heute sofort ab. Deshalb bin ich froh, dass mir das schon mit 23, 24 passiert ist.»

Der Fussball-Talk Heimspiel in voller Länge

FCL-Coach Mario Frick offen wie nie: «Mit 23 war ich spielsüchtig»

FCL-Coach Mario Frick offen wie nie: «Mit 23 war ich spielsüchtig»

Moderator Stefan Eggli spricht im Heimspiel-Talk mit dem FCL-Trainer über Leidenschaft, Rückschläge und den Privatmenschen Mario Frick. Dabei enthüllt der Liechtensteiner auch eine dunkle Phase seiner Vergangenheit.

06.11.2025

Meistgelesen

So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum
«Je schlechter es den Schweizern geht, desto besser geht es uns»
Influencer verharmlosen die brutale Realität in Afghanistan

Super League

Klartext von Ex-FCZ-Nachwuchschef. «Kollektive Straftrainings? Eine Massregelung durch schwache Persönlichkeiten»

Klartext von Ex-FCZ-Nachwuchschef«Kollektive Straftrainings? Eine Massregelung durch schwache Persönlichkeiten»

Schwere Muskelverletzung. YB mehrere Monate ohne Edimilson Fernandes

Schwere MuskelverletzungYB mehrere Monate ohne Edimilson Fernandes

«Gefälschte Unterschriften». FCZ-Präsident Canepa ärgert sich über Online-Petition gegen Malenovic

«Gefälschte Unterschriften»FCZ-Präsident Canepa ärgert sich über Online-Petition gegen Malenovic

Fussball-Videos

Lausanne – Omonia 1:1

Lausanne – Omonia 1:1

UEFA Conference League | Matchday 3 | Saison 25/26

06.11.2025

Stuttgart – Feyenoord 2:0

Stuttgart – Feyenoord 2:0

UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26

06.11.2025

PAOK – Young Boys 4:0

PAOK – Young Boys 4:0

UEFA Europa League | Matchday 4 | Saison 25/26

06.11.2025

Lausanne – Omonia 1:1

Lausanne – Omonia 1:1

Stuttgart – Feyenoord 2:0

Stuttgart – Feyenoord 2:0

PAOK – Young Boys 4:0

PAOK – Young Boys 4:0

Mehr Videos