Der FC Luzern schlägt den FC St.Gallen 1:0. Nach dem Schlusspfiff sprintet Mario Frick auf Keeper Pascal Loretz zu, der tief in der Nachspielzeit einen Penalty hält. Einen Seitenhieb in Richtung VAR kann er sich nicht verkneifen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen

In der 96. Minute pariert Loretz einen Elfmeter von Christian Witzig. Luzern gewinnt 1:0.

Nach dem Schlusspfiff stürmt die Luzern-Bank auf Loretz zu – Trainer Mario Frick inklusive. Mehr anzeigen

Der FC Luzern feiert seinen Schlussmann Pascal Loretz. Tief in der Nachspielzeit führen die Innerschweizer in St.Gallen mit 1:0, dann bringt Verteidiger Stefan Knežević St.Gallens Captain Lukas Görtler im Strafraum zu Fall. VAR Sandro Schärer bittet Schiedsrichter Lionel Tschudi zum Bildschirm. Der Unparteiische entscheidet auf Penalty.

Loretz hüpft auf der Linie wild von links nach rechts, macht sich gross und pariert den Schuss von Rückkehrer Christian Witzig. Auch ein Nachschuss hält der 22-jährige Keeper und besiegelt so die erste Saison-Niederlage des FC St.Gallen. Erstmals seit August 2023 hält Loretz einen Elfer, damals parierte er ebenfalls gegen den FCSG.

Frick mit Seitenhieb in Richtung VAR

Beim FC Luzern gibt es nach dem Schlusspfiff kein Halten mehr. Auch Mario Frick packt den Usain Bolt aus und sprintet mit vollem Tempo auf Goalie Loretz zu. «Wenn Pasci den Penalty hält, dann hat er es absolut verdient, dass wir einen Sprint hinlegen», sagt Frick nach der Partie bei blue Sport.

Einen Seitenhieb kann sich Frick aber nicht verkneifen. «Ich muss mich bei Sandro Schärer bedanken. So ist unser Sieg noch schöner.» Der Liechtensteiner spielt mit dieser Aussage auf die VAR-Intervention kurz vor Schluss an. Im TV war zu sehen, dass Frick mit dem Penalty-Entscheid nicht einverstanden war.

Auch im Studio von blue Sport sprechen Rolf Fringer und Schiri-Experte Stephan Klossner über die Szene. Beide sind der Meinung: Der Penalty ist ein 50/50-Entscheid. Da es sich aber um keinen offensichtlichen Fehlentscheid hielt, hätte der VAR nicht eingreifen müssen.

Fringer rechnete mit Penalty-Fehlschuss von Witzig

Während Loretz in seinem Dress jubelt, schaut die Gefühlswelt beim FC St.Gallen anders aus. Witzig verschiesst bei seinem ersten Ligaspiel seit seiner Schulterverletzung im Mai den Penalty zum möglichen Punktgewinn.

Für Fringer keine Überraschung: «Als ich Witzig beim Anlauf in die Augen schaute, habe ich nicht die Überzeugung, sondern Respekt gesehen.» Man könne auch mit einer solchen Körpersprache einen Penalty verwandeln. Aber generell sei es für einen Spieler unglücklich, einen Elfmeter in einer solchen Phase des Spiels schiessen zu müssen.

Trotz der Niederlage wird beim FCSG die Welt schnell wieder in Ordnung sein. Nach vier Ligaspielen liegen die Ostschweizer auf Rang 2 der Super League. Am kommenden Sonntag kommt es in Lausanne zum Wiedersehen mit Peter Zeidler. Auch der FC Luzern reist in die Westschweiz und muss gegen Schlusslicht Servette ran.

