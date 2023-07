Mario Frick und der FC Luzern arbeiten über den kommenden Sommer hinaus zusammen. Keystone

Der FC Luzern verlängert den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Trainer Mario Frick vorzeitig bis 2026.

Der 48-jährige Liechtensteiner übernahm die Innerschweizer in der Winterpause der Saison 2021/22 auf dem letzten Platz, führte die Mannschaft in der Folge zum Ligaerhalt und in der letzten Saison auf den 4. Platz.

«Es war unser erklärtes Ziel, bereits zum jetzigen Zeitpunkt eine Einigung mit Mario Frick zu erzielen», erklärt Sportchef Remo Meyer die vorzeitige Vertragsverlängerung. «Mario passt sowohl menschlich als auch fachlich hervorragend zum FC Luzern und so gab es für uns keinen Zweifel, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen wollen.»

Auch Mario Frick freut sich über die Vertragsverlängerung. In der Medienmitteilung lässt er sich folgendermassen zitieren: «Ich fühle mich nicht nur beim FC Luzern sehr wohl, auch die Region und das Leben in der Innerschweiz sind mir ans Herz gewachsen. Zudem bin ich mehr denn je vom sportlichen Projekt überzeugt und bin mir sicher, dass wir mit harter Arbeit auch weiterhin Erfolge einfahren können».

Am Sonntag spielt Luzern gegen Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy. blue Sport überträgt alle Spiele der Super League live.

Live Fussball: FC Luzern - FC Stade Lausanne-Ouchy So 30.07. 13:55 - 16:30 ∙ blue Sport Live ∙ Live Fussball: FC Luzern - FC Stade Lausanne-Ouchy Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 22h 44min 43sek

Die Geschichte geht weiter - Mario bleibt Blau-Weiss 🔵⚪️ Er verlängert den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2026! Alle Infos auf https://t.co/QJVT7wiiZH#fcl #seit1901fürimmer #nomelozärn pic.twitter.com/7hS0SVZFRM — FC Luzern (@FCL_1901) July 29, 2023

Super League: Spiele und Tabelle

SDA/pat