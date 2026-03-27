Mario Frick verlässt Luzern nach dieser Saison. sda

Knall beim FC Luzern. Mario Frick wird den Klub in der kommenden Saison nicht mehr trainieren. Dies habe die Vereinsführung gemeinsam mit dem Trainer entschieden.

Björn Lindroos Björn Lindroos

In Luzern endet eine Ära. Wie der FC Luzern am Freitag mitteilt, wird Mario Frick den Klub im Sommer verlassen. Dies habe man gemeinsam entschieden.

«Nach konstruktiven und ehrlichen Gesprächen sind wir überzeugt, dass zum Saisonende für beide Seiten der richtige Zeitpunkt für neue Wege gekommen ist», wird Sportchef Remo Meyer in der Mitteilung zitiert.

Seit über vier Jahren im Amt

Frick stand seit Dezember 2021 in Luzern an der Seitenlinie und ist damit nach Mattia Croci-Torti von Lugano der dienstälteste Trainer der Super League.

Nach mehr als vier Jahren endet die Zusammenarbeit. Die Trainer-Diskussion geisterte schon länger durch Luzern. Nachdem der FCL die Championship Group und damit auch das europäische Geschäft verpasst hat, herrscht nun Klarheit.

Wer die Leuchtenstädter ab der kommenden Saison trainieren wird, ist noch unklar.