Marwin Hitz tritt zum Ende der Saison zurück. Bild: Keystone

Marwin Hitz beendet nach der laufenden Saison seine Karriere. Das gibt der FC Basel in einer Mitteilung bekannt.

Bereits im Januar wird bekannt, dass Goalie Marwin Hitz seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den FC Basel im Sommer verlassen wird. Nun verkündet der 38-Jährige, dass er seine Karriere nach der laufenden Saison beenden wird.

«Wir bedanken uns bereits jetzt bei dir, Marwin, für deinen unermüdlichen Einsatz in den letzten vier Saisons für Rotblau und freuen uns auf die letzten Partien mit dir im Tor», schreibt der FC Basel in einer Mitteilung. Sein letztes Spiel wird Hitz am 17. Mai in Lugano bestreiten.

Hitz wechselte im Sommer 2022 von Borussia Dortmund zum FCB und gewann mit dem Klub in der vergangenen Saison das Double. Zuvor absolvierte er für die Bundesligisten Dortmund, Augsburg und Wolfsburg über 200 Pflichtspiele.

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FCB-Torhüter Marwin hat sich dazu entschieden seine Karriere nach der laufenden Saison zu beenden – damit wird er beim Gastspiel des FC Basel 1893 beim FC Lugano am 17. Mai seine Dernière im Profifussball gebe.



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