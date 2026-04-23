  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach vier Jahren beim FC Basel Marwin Hitz beendet nach der laufenden Saison seine Karriere

Luca Betschart

23.4.2026

Marwin Hitz tritt zum Ende der Saison zurück.
Marwin Hitz tritt zum Ende der Saison zurück.
Bild: Keystone

Marwin Hitz beendet nach der laufenden Saison seine Karriere. Das gibt der FC Basel in einer Mitteilung bekannt.

Luca Betschart

23.04.2026, 17:39

23.04.2026, 17:51

Bereits im Januar wird bekannt, dass Goalie Marwin Hitz seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und den FC Basel im Sommer verlassen wird. Nun verkündet der 38-Jährige, dass er seine Karriere nach der laufenden Saison beenden wird. 

«Wir bedanken uns bereits jetzt bei dir, Marwin, für deinen unermüdlichen Einsatz in den letzten vier Saisons für Rotblau und freuen uns auf die letzten Partien mit dir im Tor», schreibt der FC Basel in einer Mitteilung. Sein letztes Spiel wird Hitz am 17. Mai in Lugano bestreiten. 

Hitz wechselte im Sommer 2022 von Borussia Dortmund zum FCB und gewann mit dem Klub in der vergangenen Saison das Double. Zuvor absolvierte er für die Bundesligisten Dortmund, Augsburg und Wolfsburg über 200 Pflichtspiele.

Aus dem Archiv

Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung

Marwin Hitz - vom geschassten Talent zum Fels in der Brandung

Seit 2022 ist Marwin Hitz die Nummer 1 beim FCB. Aber erst in der letzten Saison hat er seinen ersten «richtigen» Titel gewonnen. Mit blue Sport spricht der St.Galler über seinen ganz speziellen Werdegang.

17.10.2025

Meistgelesen

Wer zahlt, wenn ich wegen fehlendem Kerosin nicht in die gebuchten Ferien fliegen kann?
Bei jeder Kartenzahlung geht ein Batzen aufs Sparkonto
Trumps Gesundheitsminister blamiert sich mit Rechnung und KI-Hund
Felssturz legt Axenstrasse lahm
US-Marine soll jeden Minenleger versenken +++ US-Militär entert Tanker mit iranischem Öl

Mehr aus dem Ressort

Tessiner Polizei stellt sich quer. GC muss nach Lausanne-Krawallen neues Barrage-Stadion suchen

Tessiner Polizei stellt sich querGC muss nach Lausanne-Krawallen neues Barrage-Stadion suchen

Feier mit Freinacht geplant. So bereitet sich Thun auf die grosse Meister-Party vor

Feier mit Freinacht geplantSo bereitet sich Thun auf die grosse Meister-Party vor

«Wir haben eine Lösung gefunden». So geht es beim FC Basel nach dem Kabinenbrand weiter

«Wir haben eine Lösung gefunden»So geht es beim FC Basel nach dem Kabinenbrand weiter