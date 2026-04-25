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Die emotionalste Meister-Geschichte Matoshi: «Vor seinem Tod sagte mein Vater, er werde mir nun vom besten Platz aus zusehen»

Luca Betschart

25.4.2026

Matoshi über den Tod seines Vaters: «Der Schmerz sitzt immer noch sehr tief»

Matoshi über den Tod seines Vaters: «Der Schmerz sitzt immer noch sehr tief»

Valmir Matoshi (22) verlor im Alter von 19 Jahren seinen Vater. Ein Porträt über den ehemaligen Thun-Junior und seine eindrückliche Geschichte.

24.04.2026

Thuns Valmir Matoshi (22) erzählt blue Sport die bewegende Geschichte hinter seiner Rückennummer 78. Dabei bleibt kaum ein Auge trocken.

,

Julian Barnard, Michael Wegmann

25.04.2026, 11:42

Als Valmir Matoshi Ende 2022 mit 19 seinen ersten Profivertrag beim FC Thun unterschreiben darf, ist für ihn klar, dass er fortan unbedingt mit der Rückennummer 78 auflaufen will. Es ist das Geburtsjahr seines Vaters und er will ihm damit eine letzte Ehre erweisen.

Zum Glück willigt der FC Thun ein. Denn nur ein halbes Jahr nach der Unterschrift stirbt sein Vater, mit erst 45 und nach einem über achtjährigen Kampf gegen einen übermächtigen Gegner. Gegen den Krebs.

«Ich habe gelernt, damit zu leben»

Kurz vor der Meister-Krönung mit dem FC Thun sitzt Matoshi, mittlerweile 22, auf der Tribüne der Stockhorn-Arena und erzählt blue Sport seine Geschichte. Und diese geht unter die Haut. «Knapp drei Jahre ist es nun her, der Schmerz sitzt immer noch sehr tief. Aber ich habe gelernt, damit umzugehen, damit zu leben», sagt er.

Wenige Minuten zuvor hat er bei der Autogrammstunde mit seinen Teamkollegen noch gescherzt und gelacht – jetzt kämpft der Mittelfeld-Puncher mit den Tränen. «Er war nicht nur ein Vater, er war mein bester Kollege. Er hat mich immer unterstützt. Er hat den Fussball fast mehr geliebt als ich.»

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Gott sei Dank habe sein Vater noch erleben dürfen, wie er den Profivertrag unterschreiben durfte und auch wie er kurz später in seinem ersten Länderspiel für die Schweizer U20-Nati gleich ein Tor schiessen konnte, sagt Matoshi. «Ich glaube, er hätte sich keinen schöneren Abschied vorstellen können.»

Sein Versprechen gehalten

Besonders in Erinnerung bleibt Matoshi ein Gespräch kurz bevor sein Vater starb. Es war einen Tag nach seinem 20. Geburtstag. «Wir waren allein. Er sagte, dass er mir nicht mehr von der Tribüne zuschauen werde, aber dass er den besten Platz haben und mir von oben zuschauen werde.»

Matoshi hat seinem Vater damals versprochen, dass er immer alles geben würde. Das hat er eingehalten.

Und jetzt steht das Thuner Eigengewächs kurz davor, den Meisterpokal in die Höhe zu stemmen. «Das wäre das Schönste!», sagt er. Im Wissen, dass seine Geschwister und seine Mutter auf der Tribüne und sein Vater weiter oben zusehen werden. «Er wird stolz sein, dass ich den Weg, den wir gemeinsam angetreten sind, weitergegangen bin und immer alles gegeben habe.»

FC Thun - FC Lugano
FC Thun - FC Lugano

Sa 25.04. 20:00 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Thun - FC Lugano

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