Matteo Di Giusto kann wieder zaubern und jubeln. KEYSTONE

Matteo Di Giusto ist wieder der Winterthurer Garant für Tore, Punkte und Spektakel. Das Tief nach dem Tod seiner Mutter scheint zumindest auf dem Platz überwunden. Er sagt: «Ich habe einfach nur funktioniert.»

Michael Schifferle Michael Wegmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im November 2023 verlor Matteo Di Giusto seine Mutter. Am gleichen Tag stand er gegen St.Gallen auf dem Platz.

Könnte er noch einmal entschieden, würde er sich aber direkt nach dem Todesfall mehr zurückziehen, mehr an sich denken und die Trauer zulassen – und nicht sofort wieder dem Ball nachjagen.

Beim FC Winterthur ist der Offensivspieler der Garant für Tore, Punkte und Spektakel. An diesen Gedanken hat er sich gewöhnt. «Aber ich gehe nie mit dem Plan ins Spiel, irgendetwas Spezielles, Verrücktes zu tun.» Mehr anzeigen

Es war beim Heimspiel des FC Winterthur vor zwei Wochen gegen YB, in der 84. Minute, als Matteo Di Giusto den FCW aus 25 Metern zum Sieg schoss – gerade mal zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Das Stadion tobte und freute sich mit jenem Mann, der seit 2022 für so viel Unterhaltung auf der Schützenwiese gesorgt hatte, zum zweiten Mal nacheinander jedoch nur Joker gewesen war. Zudem tilgte Di Giusto eine Winterthurer Serie von zehn Spielen ohne Dreier. Die Hoffnung auf den Ligaerhalt blühte wieder auf.

Der 24-jährige Di Giusto geniesst ohnehin schweizweit einen sehr guten Ruf: als Winterthurer Lebensversicherung, als Garant für Tore, Punkte, Spektakel. Als Techniker, dem beim FC Zürich, wo er lediglich einmal in der Super League spielte, noch viele nachtrauern. Di Giusto sagt: «Natürlich habe ich mich an den Gedanken gewöhnt, dass ich den Unterschied in einem Spiel machen kann. Aber ich gehe nie mit dem Plan ins Spiel, irgendetwas Spezielles, Verrücktes zu tun.» Das kommt von allein.

Der Tod seiner Mutter

Doch hinter Di Giusto liegen nicht nur gute Tage mit Toren und Siegen – sondern auch dunkle Momente. Im November 2023 wars, als der FCW vor einem Auswärtsmatch in St. Gallen die traurige Mitteilung verbreitete, dass Di Giustos Mutter überraschend gestorben sei. Er selbst stand gleichentags auf dem Rasen des Kybunparks. «Es ist so, wie es viele in vergleichbaren Momenten beschreiben: Man funktioniert einfach.»

«Familie, Mitspieler, Klub, Berater – alle haben mich aufgefangen», sagt Di Giusto. «Wenn ich aber auf diese Zeit zurückblicke und mich frage: Wie hast du das geschafft?, dann finde ich keine richtige Antwort. Eben: Irgendwie funktioniert man.» Und so traurig man auch sei: «Man muss das Beste daraus machen.» Könnte er noch einmal entschieden, würde er sich aber direkt nach dem Todesfall mehr zurückziehen, mehr an sich denken und die Trauer zulassen – und nicht sofort wieder dem Ball nachjagen. «Aber so etwas merkt man erst später», sagt Di Giusto.

Es passierte, was jeder begreift: Seine Leistungen litten, er verkrampfte. Di Giusto war plötzlich nicht mehr der Winterthurer Lichtblick. Mal wurde er in der Pause rausgenommen, mal kam er erst in der Pause. Und das ausgerechnet in der Saison 2023/24, der erfolgreichsten Saison der Winterthurer seit 50 Jahren.

Was macht er nächste Saison?

Es sind Erfahrungen, die ihn fürs Leben prägen. «Es ist schon so, wie es heisst. So schlimm es auch ist: Man wird stärker.» Di Giustos Blick aufs Leben hat sich nicht von Grund auf verändert. «Aber du merkst, was dir wirklich wichtig ist», sagt er. Frust nach einem Training nimmt er nicht mehr mit nach Hause. «Du wirst geliebt, auch wenn du schlecht gespielt oder trainiert hast.» Gleichwohl habe er die Vorzüge des FCW auch in diesen Monaten erlebt. «Der Klub ist sehr familiär, eine Einheit, und das war auch in diesem Moment spürbar», sagt er.

In Winterthur wird Di Giusto ohnehin verehrt. Vertrag hat er noch bis 2026. Dürfen sich die Fans drauf verlassen, dass er auch nächstes Jahr noch auf der Schützi spielt? Di Giusto sagt ehrlich: «Ausschliessen kann man nichts, und im Fussball ist sowieso nichts sicher. Aber ja: Ich habe noch Vertrag. Und mir gefällts hier nach wie vor sehr gut.»

Zuletzt verlor Winti in Genf durch späte Fehler 1:3. Gegen St. Gallen nun braucht der Letzte dringend Punkte. Kann Di Giusto ans Heimspiel gegen YB anknüpfen, dürfte das die Chancen auf Punkte sicher erhöhen.

Dieser Text erschien bereits in der Winterthurer Tageszeitung «Der Landbote».