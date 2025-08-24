Matteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt» Matteo Di Giusto ist der neue Hoffnungsträger des FC Luzern. blue Sport hat den 25-Jährigen in Luzern besucht und mit ihm über seinen Werdegang gesprochen. 22.08.2025

Matteo Di Giusto hat beim FC Luzern voll eingeschlagen. Vor dem Duell gegen St.Gallen spricht der 25-Jährige mit blue Sport über seine Laufbahn und verrät, weshalb er sich für den Transfer von Winti zum FCL entschied.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Das Fussballspielen lernte FCL-Angreifer Matteo Di Giusto ursprünglich beim FC Wagen – einem Dorfverein bei Rapperswil-Jona. Dort wie auch später im Aargau war seine Juniorenzeit durch den Vater geprägt.

«Mein Vater war der Trainer», erzählt der 25-Jährige im Gespräch mit blue Sport. Das sei nicht immer einfach gewesen. «Das hatte zwar seine Vorteile, so bin ich nie zu spät ins Training gekommen und habe immer im Vorfeld gewusst, wer spielen wird. Aber dafür war ich auch immer der, der am meisten Kritik abbekommen hat. Und das dann auch noch zu Hause beim Abendessen.»

Über den FCZ, wo er eine «super Zeit» hatte, ging es für Di Giusto weiter nach Freiburg, Vaduz und schliesslich zum FC Winterthur, wo er sich in der Super League einen Namen machte und mit acht Toren und zwei Assists in der vergangenen Spielzeit viel Aufmerksamkeit auf sich zog.

«Jetzt im Sommer war es für mich Zeit, einen nächsten Schritt zu wagen. Deshalb habe ich mich dann ziemlich schnell für den Schritt zum FC Luzern entschieden», verrät Di Giusto. Und auch beim FCL läuft es dem 25-Jährigen bislang wie geschmiert. Drei Torbeteiligungen (1 Tor, 2 Assists) liegen nach drei Saisonspielen zu Buche.

Ob der offensive Mittelfeldspieler seine guten Zahlen gegen St.Gallen – die im Sommer ebenfalls an ihm interessiert waren – noch verbessern kann? Keine leichte Aufgabe, schliesslich sind die Ostschweizer mit drei Siegen aus drei Spielen bislang eine Klasse für sich.

