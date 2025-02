Mehmedi über FCZ-Abgänge: «Warum wollen alle weg? Das hört sich an wie ein Hilferuf» Die blue Sport Experten Admir Mehmedi und Pascal Zuberbühler blicken kritisch auf die diversen Abgänge beim FCZ. 02.02.2025

Antonio Marchesano unterschrieb bei Yverdon, Nikola Katic bei Plymouth Argyle. Nemanja Tosic und Mirlind Kryeziu sind auf dem Absprung. Die blue Sport Experten Admir Mehmedi und Pascal Zuberbühler fragen sich: Was läuft beim FCZ schief?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der FC Zürich verliert den Klassiker gegen Basel 0:1. Von den letzten neun Spielen hat der FCZ nur eines gewonnen.

Zu Reden geben nicht nur die schwachen Resultate, sondern auch die vielen wechselwilligen Spieler.

Die blue Sport Experten Admir Mehmedi und Pascal Zuberbühler fragen sich: Warum wollen so viele weg?

Einig sind sich die beiden, dass der FCZ sich in einem grossen Umbruch befindet und deshalb wohl auch die Zielsetzung nach unten korrigieren müsste. Mehr anzeigen

Der FC Zürich verliert zuhause im Letzigrund gegen den FC Basel 0:1. Damit endet eine schöne Serie. Denn von den sieben Klassikern zuvor, haben die Zürcher keinen verloren. Nun setzt es also die erste Super-League-Pleite gegen Basel seit August 2022 ab.

Das schmerzt umso mehr, da es den Zürchern derzeit sowieso alles andere als rund läuft. Vier der letzten fünf Partien in der Super League hat der FCZ verloren und damit mehr als in den ersten 16 Runden der laufenden Saison – da waren es nur drei Niederlagen. Von den letzten neun Liga-Spielen hat der FCZ nur eines gewonnen. Zum Auftakt ins neue Jahr resultierte ein 1:0-Sieg gegen Yverdon.

Dabei startete der FCZ richtig gut in die Saison und führte die Tabelle nach dem 14. Spieltag noch an. Sieben Runden später hat der FCZ nur vier Punkte mehr auf dem Konto als zu jenem Zeitpunkt und ist in der Tabelle auf Rang 6 abgerutscht. Als hätte man nicht schon genug Sorgen, gab in den letzten Tagen auch noch die Transferpolitik zu Reden. Insbesondere der Abgang von Publikumsliebling Antonio Marchesano versetzte einige FCZ-Fans in Rage.

FCZ-Boss Ancillo Canepa erklärt im Interview mit blue Sport allerdings, dass sie selbst überrascht worden seien vom Wechselwunsch. Man habe Marchesano, der in Yverdon nun das Doppelte verdiene, keine Steine in den Weg legen wollen. Ob Marchesano tatsächlich nur des Geldes wegen seine Koffer gepackt hat, das sei mal dahingestellt. Marchesano selbst sagt auf seinen Wechsel angesprochen, dass es «verschiedene Gründe» gab.

Nikola Katic und Antonio Marchesano sind weg. Bei Nemanja Tosic steht der Wechsel ins Ausland kurz bevor, und auch Mirlind Kryeziu forciert seinen Abgang. Canepa spricht davon, dass nicht sie die Wechsel initiieren würden, sondern die Spieler ihre Wechselwünsche äusserten. Und Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten. Oder wie Canepa sagt: «Wir wollen nur Spieler, die 200 Prozent für den FCZ geben.»

Canepa: «Wir wollen nur Spieler, die 200 Prozent für den FCZ geben» FCZ-Boss Ancillo Canepa spricht über die vielen Abgänge. 02.02.2025

Da staunen die blue Sport Experten Mehmedi und Zubi

Zubi, der sich während des Canepa-Interviews fleissig Notizen macht, sagt: «Meine Frage ist: Warum wollen die alle weg? Du bist beim FC Zürich, hast eine gute Mannschaft, es hat gestandene Spieler dort. Aber warum wollen die alle weg?»

Den Einwand von blue Sport Moderator Stefan Eggli, dass man das zumindest bei Wechseln ins Ausland nachvollziehen könne, wischt Zubi gestenreich weg. Und auch Admir Mehmedi hält dies für eine Ausrede. «Stefan, symptomatisch ist doch der Wechsel von Katic. Der wechselt allen Ernstes vom FCZ zum Tabellenletzten der zweiten englischen Liga (Plymouth Argyle; A.d.Red.). Soll mir einer sagen, das ist ein Karriereschritt. Das tönt für mich nach: ‹Hilfe, ich will hier einfach weg. Egal wohin.› Und nochmal: Warum wollen die alle weg? Wir kennen die Details nicht, aber in der Summe ist es einfach zu viel.»

Zubi versteht auch nicht, weshalb Canepa nicht von einem Umbruch sprechen will. «Das ist ein riesiger Umbruch. Vor ziemlich genau einem Jahr, Zürich gegen Basel, 0:0. Von der Startelf von damals sind heute noch zwei auf dem Platz. Brecher und Krasniqi.» Er sehe eine komplett neue Mannschaft, was ja nicht grundsätzlich negativ sei. «Aber Spieler wie ein Katic, ein Mirlind (steht auf dem Absprung), ein Marchesano und so weiter und so fort, das war früher das Rückgrat des FC Zürich.» Und das sei jetzt komplett weggebrochen.

Muss der FCZ seine Ziele herunterschrauben?

Obschon der FCZ zuletzt gar kein gutes Bild abgibt, hat sich an der Zielvorgabe, unter die ersten 6 zu kommen, nichts geändert. Die beiden blue Sport Experten sehen das kritisch. Mehmedi sagt: «Seit der Ära Malenovic wird der Klub gefühlt komplett auf den Kopf gestellt.» Dass man im Winter so viele Wechsel habe, das sei unüblich: «Und da kann man sich berechtigterweise die Frage stellen, ob man die Zielsetzungen korrigieren muss. Weil die Abgänge, die sie bis jetzt hatten, die konnten sie nicht adäquat ersetzen.» Er sei gespannt, welche Spieler sie nun noch verpflichten werden, noch sei das Transferfenster ja offen.

Mehmedi und Zubi: Der FCZ muss die Zielsetzung überdenken 02.02.2025

Auch Zubi glaubt, dass man die Ziele möglicherweise herunterschrauben müsste. Er sagt es, ohne dabei auf den FCZ einzudreschen. Zubi lobt die junge Mannschaft und findet, dass sie gegen Basel wie schon zuvor in Luzern Charakter gezeigt habe. «Sie haben gute junge Spieler und jetzt beginnt man halt nochmals von vorne.» Aber man dürfe nicht erwarten, dass man mit dieser Mannschaft vorne mitmischen werde.

Zum Schluss meint Mehmedi: «Noch einmal, sie hatten einen grossen Umbruch. Nicht nur in der 1. Mannschaft, sondern auch im Nachwuchs. Viele Personalwechsel innert kürzester Zeit. Und das Gute ist, dass die Zeit zeigen wird, ob sie Recht oder Unrecht haben. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die nächsten Wochen und Monate beim FCZ werden.»

