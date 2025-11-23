«Erschreckend schwach» Mehmedi tobt nach desolatem Winti-Auftritt gegen YB

Mehmedi kritisiert Winterthurs Auftritt in Bern: «Eine erschreckend schwache Halbzeit» 22.11.2025

Der FC Winterthur gerät bei den Young Boys arg unter die Räder und ist bei der 0:5-Klatsche ab der ersten Spielminute chancenlos. blue Sport Experte Admir Mehmedi geht mit dem Team von Patrick Rahmen hart ins Gericht.

Patrick Rahmen hat sich seine Rückkehr ins Berner Wankdorf mit Sicherheit anders vorgestellt. Der Winterthur-Trainer muss mitansehen, wie seine Mannschaft gegen seinen Ex-Klub von der ersten Minute an nach Belieben dominiert wird. Schon nach 30 Minuten liegt der FCW mit 0:4 im Hintertreffen – und ist damit noch gut bedient.

«Wenn du solche Räume offenbarst und immer einen Schritt zu spät bist, die Distanzen nicht stimmen – so kannst du nicht verteidigen», wählt blue Sport Experte Philippe Montandon deutliche Worte. «Du kommst gar nie in den Zweikampf, läufst 45 Minuten hinterher und musst noch dankbar sein, dass es nur 0:4 steht.»

Auch Admir Mehmedi wird deutlich. «Eine enttäuschende und erschreckend schwache Halbzeit von Winterthur», hält er fest und erklärt: «Dass Winterthur weniger Qualität hat als YB, wissen wir alle. Dann brauche ich doch erst recht die Leidenschaft, die absolute Geilheit im Verteidigen, die Kommunikation. Auch die Abstände müssen stimmen. Das sind Basics.»

Selbst dann sei es nicht sicher, ob man gegen YB etwas Zählbares herausholen kann. Aber: «Wenn du von diesen Basics nichts auf den Platz bringst, dann wird es schwierig gegen ein YB, das erfrischend spielt. Es sieht alles wie im Trainingsspiel aus.»

YB – Winterthur 5:0 Super League | 14. Runde | Saison 25/26 22.11.2025

Winti-Goalie Kapino mit Wutrede nach YB-Pleite: «Wir waren scheisse!» Winterthur verliert bei den Berner Young Boys mit 0:5. Nach der Partie findet Winti-Goalie Stefanos Kapino im Interview bei blue Sport klare Worte. 22.11.2025