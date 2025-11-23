  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Erschreckend schwach» Mehmedi tobt nach desolatem Winti-Auftritt gegen YB

Luca Betschart

23.11.2025

Mehmedi kritisiert Winterthurs Auftritt in Bern: «Eine erschreckend schwache Halbzeit»

Mehmedi kritisiert Winterthurs Auftritt in Bern: «Eine erschreckend schwache Halbzeit»

22.11.2025

Der FC Winterthur gerät bei den Young Boys arg unter die Räder und ist bei der 0:5-Klatsche ab der ersten Spielminute chancenlos. blue Sport Experte Admir Mehmedi geht mit dem Team von Patrick Rahmen hart ins Gericht.

Luca Betschart

23.11.2025, 08:56

23.11.2025, 09:02

Patrick Rahmen hat sich seine Rückkehr ins Berner Wankdorf mit Sicherheit anders vorgestellt. Der Winterthur-Trainer muss mitansehen, wie seine Mannschaft gegen seinen Ex-Klub von der ersten Minute an nach Belieben dominiert wird. Schon nach 30 Minuten liegt der FCW mit 0:4 im Hintertreffen – und ist damit noch gut bedient. 

«Wenn du solche Räume offenbarst und immer einen Schritt zu spät bist, die Distanzen nicht stimmen – so kannst du nicht verteidigen», wählt blue Sport Experte Philippe Montandon deutliche Worte. «Du kommst gar nie in den Zweikampf, läufst 45 Minuten hinterher und musst noch dankbar sein, dass es nur 0:4 steht.»

Highlights im Video. Sanches feiert Torpremiere, Fassnacht trifft doppelt – YB zerlegt Winterthur

Highlights im VideoSanches feiert Torpremiere, Fassnacht trifft doppelt – YB zerlegt Winterthur

Auch Admir Mehmedi wird deutlich. «Eine enttäuschende und erschreckend schwache Halbzeit von Winterthur», hält er fest und erklärt: «Dass Winterthur weniger Qualität hat als YB, wissen wir alle. Dann brauche ich doch erst recht die Leidenschaft, die absolute Geilheit im Verteidigen, die Kommunikation. Auch die Abstände müssen stimmen. Das sind Basics.»

«Wir waren scheisse!». Die beeindruckende Wutrede von Winti-Goalie Kapino im Transkript

«Wir waren scheisse!»Die beeindruckende Wutrede von Winti-Goalie Kapino im Transkript

Selbst dann sei es nicht sicher, ob man gegen YB etwas Zählbares herausholen kann. Aber: «Wenn du von diesen Basics nichts auf den Platz bringst, dann wird es schwierig gegen ein YB, das erfrischend spielt. Es sieht alles wie im Trainingsspiel aus.»

YB – Winterthur 5:0

YB – Winterthur 5:0

Super League | 14. Runde | Saison 25/26

22.11.2025

Winti-Goalie Kapino mit Wutrede nach YB-Pleite: «Wir waren scheisse!»

Winti-Goalie Kapino mit Wutrede nach YB-Pleite: «Wir waren scheisse!»

Winterthur verliert bei den Berner Young Boys mit 0:5. Nach der Partie findet Winti-Goalie Stefanos Kapino im Interview bei blue Sport klare Worte.

22.11.2025

Rahmen: «Als mich Steve von Bergen anrief, war für mich der Fall klar»

Rahmen: «Als mich Steve von Bergen anrief, war für mich der Fall klar»

Patrick Rahmen (56) nimmt Stellung zu seinen jüngsten Schlagzeilen.

21.11.2025

Meistgelesen

WM-Leader Norris und Piastri werden disqualifiziert
Roche-Präsident war für das Weisse Haus zu arm +++ Trump rudert nach Drohungen gegen Demokraten zurück
Shiffrin führt vor Colturi – Holdener und Rast teilen sich aktuell Platz 3
Wie kann Europa der Ukraine noch helfen?
Bersets Team erhielt bei seinem Rücktritt 750'000 Franken

Mehr Super League

Luzern vergibt schon wieder 2:0-Vorsprung. Mario Frick: «Und wöchentlich grüsst das Murmeltier»

Luzern vergibt schon wieder 2:0-VorsprungMario Frick: «Und wöchentlich grüsst das Murmeltier»

Thuns Siegesserie gerissen. Cassano schiesst Lugano in Unterzahl zum Sieg beim Tabellenführer

Thuns Siegesserie gerissenCassano schiesst Lugano in Unterzahl zum Sieg beim Tabellenführer

Video-Highlights. Luzern holt gegen Servette trotz Blitzstart und 2:0-Vorsprung nur einen Punkt

Video-HighlightsLuzern holt gegen Servette trotz Blitzstart und 2:0-Vorsprung nur einen Punkt

Rückkehr nach Bern mit dem FCW. So blickt Patrick Rahmen auf seine Entlassung bei YB zurück

Rückkehr nach Bern mit dem FCWSo blickt Patrick Rahmen auf seine Entlassung bei YB zurück

YB-Goalie mit Ambitionen. Marvin Keller und das grosse Ziel: «Ich will in eine Top-5-Liga»

YB-Goalie mit AmbitionenMarvin Keller und das grosse Ziel: «Ich will in eine Top-5-Liga»