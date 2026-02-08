Mehmedi kritisiert YB: «Man sieht kein Feuer im Spiel» 07.02.2026

YB kommt gegen GC nicht über ein 1:1 hinaus. blue Sport Experte Admir Mehmedi äussert nach dem Spiel harsche Kritik an den Bernern, sieht das Problem aber nicht in Trainer Gerardo Seoane.

Es bestätigt sich erneut: Die Mannschaft von Gerardo Seoane zeigt sich anfällig, sobald der Druck steigt. Nach einer guten ersten Halbzeit gegen GC und dem Führungstor durch Alvyn Sanches verschwindet der Offensivdrang bei YB komplett.

Nach der Pause agieren die Berner nicht nur ideenlos nach vorne, sondern schaden sich wie schon mehrfach in dieser Saison selbst. Innenverteidiger Gregory Wüthrich fliegt in der 66. Minute nach einer zweiten überhasteten Aktion mit Gelb-Rot vom Platz. Die Verunsicherung bei YB ist danach deutlich zu spüren und findet ihren Höhepunkt im 1:1-Ausgleich.

Wer dachte, dass nach dem 3:0-Sieg in der Vorwoche gegen den FCZ die Wende in Bern eingeleitet wurde, wird eines besseren belehrt. «Man sieht kein Feuer im Spiel», sagt blue Sport Experte Admir Mehmedi. Der Ex-Nati-Spieler sieht das Problem dabei nicht an der Seitenlinie. «Patrick Rahmen war da, dann kam Giorgio Contini, jetzt ist die Königslösung Gerry Seoane da. Von Woche zu Woche wartet man, dass ich etwas ändert. Aber ich glaube, die Probleme der Berner liegen viel tiefer.»

Zubi kritisiert Zusammenstellung der Mannschaft

Er vermisse die Mentalität bei den Young Boys, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen. «Rahmen, Contini und Seoane sind sicher nicht die schlechtesten Trainer, die man haben kann. Aber keiner kriegt es auf die Reihe, die PS dieser Spieler auf den Platz zu bringen», so Mehmedi.

Auch Pascal Zuberbühler sieht die Probleme mehr im Spielerpersonal. «Irgendetwas stimmt nicht in diesem Team. Es liegt nicht am Trainer. Man muss sich mal die Zusammenstellung der Mannschaft genau anschauen. Da stellt sich mir ein grosses Fragezeichen.»