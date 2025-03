Mehmedi: «Es ist ein Genuss, Sanches zuzuschauen» blue Sport Experte Admir Mehmedi sagt, dass er «ein Fan» von Alvyn Sanches sei. Er traut ihm auch durchaus zu, dass er sich in einer Top-5-Liga durchsetzen wird. 15.03.2025

Alvyn Sanches hat dieser Tage sein erstes Nati-Aufgebot erhalten. Am Samstag zeigt er, weshalb ihn Murat Yakin dabei haben will. blue Sport Experte Admir Mehmedi gerät regelrecht ins Schwärmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alvyn Sanches wurde unter der Woche erstmals für die Nationalmannschaft aufgeboten.

Am Samstag zeigt der 22-jährige Lausanne-Spieler, weshalb er sich die Nomination verdient hat. Sein Tor zum 2:0 ist ein Genuss.

blue Sport Experte Admir Mehmedi gerät aber nicht nur wegen des Treffers ins Schwärmen. Der Ex-Nati-Spieler traut Sanches eine grosse Karriere zu. Mehr anzeigen

Der 22-jährige Alvyn Sanches zieht in der 24. Minute von der rechten Seite zur Mitte und haut das Leder mit seinem linken Fuss ins weite Eck. Es ist bereits sein 12. Tor in dieser Saison, damit ist er hinter Servettes Dereck Kutesa (13) der zweitbeste Torschütze der Super League.

24. Minute: Sanches mit Super-Tor zum 2:0 15.03.2025

blue Sport Experte Admir Mehmedi erinnert sich beim Betrachten des Tors an Arjen Robben, der in seiner erfolgreichen Karriere auf diese Art und Weise unzählige Tore schoss. Zwar bemängelt der Experte das Abwehrverhalten der St.Galler, meint aber auch: «Aus offensiver Sicht ist das natürlich ein Genuss, Sanches zuzuschauen.»

Sanches lässt mehrere Gegenspieler stehen

In der 70. Minute gibt es eine weitere Kostprobe, die zeigt, was für ein herausragender Spieler Sanches ist. Ex-Profi Philippe Montandon sagt in seiner Funktion als Co-Kommentator: «Das ist schön gemacht, das ist Dynamik, das ist Technik, das ist Schlitzohrigkeit.»

70. Minute: Sanches tankt sich durch, scheitert aber an Zigi 15.03.2025

Mehmedi gerät im blue Sport Studio ebenfalls ins Schwärmen: «Er verliert überhaupt kein Tempo, trotz Ball am Fuss. Das ist einfach ein Genuss.» Der 76-fache Nationalspieler glaubt, dass es Sanches noch weit bringen kann. «Ich bin ein Fan von ihm und wie er Fussball spielt. Es liegt einzig und allein an ihm, wie die Entwicklung weitergehen wird. Hoffentlich in einer grösseren Liga.» Denn er glaube, dass Sanches «alle Fähigkeiten» habe, um sich auch in einer Top-5-Liga durchzusetzen.

Nun stehen aber erst mal die Länderspiele gegen Nordirland (21. März) und Luxemburg (25. März) auf dem Programm. Eine gute Möglichkeit für Sanches, weiter Werbung in eigener Sache zu betreiben und als Nati-Spieler zu Lausanne zurückzukehren.

Alvyn Sanches im Interview bei blue Sport

Im Interview nach dem Spiel wird Sanches auf den Vergleich mit Robben angesprochen. Zwar fühlt sich der Torschütze geschmeichelt, sagt aber auch: «Alvyn ist Alvyn.»

Mehmedi vergleicht ihn mit Robben – Sanches sagt: «Alvyn ist Alvyn» 15.03.2025