Mehmedi über GC-Trainer Scheiblehner: «Er ist überragend»

Mehmedi: «Scheiblehner ist ein überragender Trainer» 04.10.2025

GC sichert sich mit einem abgeklärten 3:0-Sieg über den FC Zürich das erste Zürcher Stadtderby der Saison. Viel Lob erhalten die Grasshoppers von den blue Sport Experten Rolf Fringer und Admir Mehmedi.

GC feierte am Samstagabend den ersten Derby-Sieg seit Januar 2024, als der heutige blue Sport Experte Pascal Schürpf tief in der Nachspielzeit das entscheidende 2:1 erzielte. Seither mussten sich die Grasshoppers sechs Meisterschaftsspiele gedulden, um gegen den Erzrivalen wieder einen Erfolg zu feiern.

Den 3:0-Sieg haben sich die Hopper mit einer auf ganzer Linie abgeklärten Leistung erarbeitet. In der Defensive haben sie vor allem in der 2. Halbzeit wenig zugelassen, vorne haben sie ihre Chancen genutzt.

Es war insbesondere die Abwehrarbeit der Grasshoppers, die blue Sport Experte Admir Mehmedi imponierte: «Nach vorne verteidigen, proaktives Verteidigen, Gegenpressing in Perfektion – man spricht immer von diesen Wörtern. Aber das auf den Platz zu bringen – es ist die Arbeit des Trainers, die das ausmacht.»

Es sei alles andere als selbstverständlich, was GC-Trainer Gerald Scheiblehner «aus einer durchschnittlichen Mannschaft» heraushole, so der 34-Jährige – und fährt fort: «Das zeigt in meinen Augen, dass er ein überragender Trainer ist. Er arbeitet gut, detailliert, er hat eine fitte Mannschaft. Es ist eine klare Handschrift von Fussball zu erkennen.»

«Sie haben verdient gewonnen»

Mehmedi habe Freude daran, diesem jungen Team zuzuschauen und stellt klar: «Durchschnittlich ist nicht despektierlich gemeint. Es ist mehr, was die anderen Mannschaften im Kader zur Verfügung haben. Was er aus diesen Spielern herausholt, ist aller Ehren wert.»

Lob gibt es im blue Sport Studio auch von Rolf Fringer: «Es war ein überragendes Spiel von GC. Von der Organisation, vom Einsatz, von der Bereitschaft alles für die Mannschaft zu geben. Man sieht die Handschrift des Trainers extrem gut.»

Fringer lobt GC in den allerhöchsten Tönen 04.10.2025

Der 68-Jährige könne sich nicht daran erinnern, wann er zuletzt eine solche Leistung der Grasshoppers über 90 Minuten gesehen habe. «Es sind wohl Jahre vergangen, um uns an eine solche geschlossene Mannschaftsleistung zu erinnern.»

«Es ist eine Achterbahnfahrt»

Und wie ist die Gemütslage im FCZ-Lager? «Sie haben verdient gewonnen», sagt Lindrit Kamberi nach dem Schlusspfiff im Interview bei blue Sport. «3:0 ist ein hartes Resultat – es ist unerklärlich.»

Ratlosigkeit herrscht auch bei FCZ-Captain Yanick Brecher: «Wir haben es heute nicht geschafft, unser Spiel aufzuziehen.» Ihn nerve es, dass in der 2. Halbzeit nach dem 0:1-Rückstand zur Pause keine Reaktion kam.

«Wir haben es nicht geschafft, den gleichen Punch wie gegen St.Gallen auf den Platz zu bringen», zieht der Torhüter den Vergleich mit dem Spiel von vor einer Woche, als die Zürcher im zweiten Durchgang aus einem 0:1 ein 3:1 machten.

Dass dies nicht gelungen ist, versteht auch Admir Mehmedi nicht: «Letzte Woche Hurra-Fussball gegen den FC St.Gallen. An diesem Abend hat man davon gar nichts gesehen – es ist eine Achterbahnfahrt.»

Der 76-fache Nati-Spieler sei gespannt, wohin der Weg des FCZ in dieser Saison führe. Wenn die Konstanz weiter fehlt und die Spieler ihre Qualitäten nicht auf den Platz bringen, könne es passieren, dass «sie die Ziele wie in der letzten Saison verfehlen».

GC – Zürich 3:0 Super League | 8. Runde | Saison 25/26 04.10.2025

