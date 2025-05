Montandon und Mehmedi schlagen bei GC Alarm: «Eine Bankrotterklärung» 10.05.2025

Nach den zwei Niederlagen gegen Winterthur kassiert GC auch im Derby gegen den FCZ eine deutliche Pleite. Die blue Sport Experten Mehmedi und Montandon unterstreichen: Die Abstiegsgefahr ist akut.

GC im freien Fall. Zum dritten Mal in Serie müssen die Hoppers am 35. Spieltag der Super League als Verlierer vom Platz. Wie schon gegen Winterthur bleibt der Rekordmeister auch im Derby gegen den FCZ ohne Torerfolg und zeigt über weite Strecken einen schwachen Auftritt.

«Ich hätte mehr erwartet von GC, vor allem in der Art und Weise», sagt blue Sport Experte Admir Mehmedi nach dem Schlusspfiff. «Sie haben es nicht auf den Platz gebracht und sind jetzt verdient dort, wo sie sind: Auf dem letzten Platz. Der Auftritt heute hat mich enttäuscht.»

Wieder das GC aus dem Oktober?

Philippe Montandon pflichtet Mehmedi bei und sagt: «Wenn ich diese letzten Auftritte sehe, kam einfach zu wenig. Null Körpersprache. Das ist eine Bankrotterklärung.» Auch die Wirkung der Verpflichtung von Alain Sutter als neuen Sportchef ist nicht zu erkennen. «Ich dachte, dass Sutter vielleicht neuen Schwung reinbringt. Aber die Mannschaft hat es nicht aufgenommen», so Montandon.

Mehmedi gibt zudem zu bedenken: «Zwischendurch hatte Tomas Oral die Mannschaft stabilisiert. Sie machten einen stabilen Eindruck und waren ungemütlich für die Gegner. Aber mittlerweile ist es langsam wieder das GC, das man vom Oktober kennt.»

In den letzten sieben Spielen setzt es für den Rekordmeister fünf Pleiten ab. «In dieser Phase, in der entschieden wird, in welche Richtung es geht, spricht wenig für GC – zumal Winterthur in sechs Spielen 16 Punkte holt und Yverdon immer wieder punktet», sagt Mehmedi und fordert: «Jetzt muss man sich aufraffen.»

