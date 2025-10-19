  1. Privatkunden
Blasser Auftritt in Lugano Mehmedi kritisiert den FCZ: «Wohin soll das gehen?»

Luca Betschart

19.10.2025

Mehmedi: «Wohin soll das beim FCZ gehen?»

Mehmedi: «Wohin soll das beim FCZ gehen?»

18.10.2025

Auf das 0:3 im Derby gegen GC folgt ein 0:1 beim FC Lugano: Der FC Zürich muss am 9. Super-League-Spieltag den nächsten Rückschlag einstecken. Admir Mehmedi wählt im blue Sport Studio deutliche Worte.

Luca Betschart

19.10.2025, 12:15

Der FC Zürich muss sich am 9. Spieltag beim FC Lugano mit 0:1 geschlagen geben, kassiert die zweite Pleite in Serie und bleibt wie schon im Derby gegen die Grasshoppers ohne eigenen Treffer. Die Mannschaft von Mitchell van der Gaag hinkt den hohen Ansprüchen derzeit weit hinterher. 

«Aus FCZ-Sicht kann man sich mit Mittelmass nicht zufriedengeben. Vor der Saison sagt man immer, man wolle einen dominanten Fussball spielen, à la Ajax. Von dem sieht man wenig in ihrem Spiel», sagt Admir Mehmedi, dem eine klare Strategie bei den Zürchern fehlt: «Selbst jetzt, nach neun Spielen, ist die Frage: Für was und welche Spielidee steht der FCZ im Oktober 2025?»

Highlights im Video. Von Ballmoos verhindert Zürcher Punktgewinn in der Nachspielzeit

Highlights im VideoVon Ballmoos verhindert Zürcher Punktgewinn in der Nachspielzeit

Für den blue Sport Experten ist klar: Hat man solch hohe Ziele, muss man komplett anders auftreten. «Es gibt viele Spieler, die die Hände verwerfen und diskutieren und nicht unmittelbar umschalten, obwohl sie wissen, worum es eigentlich geht», ärgert sich 76-fache Internationale. 

Dabei bezieht er sich keinesfalls nur auf den Auftritt im Tessin. «Wenn man den FCZ in dieser und in der letzten Saison beobachtet hat, dann fehlt mir etwas, auch innerhalb dieses Klubs», sagt Mehmedi und hinterfragt: «Wir warten seit zweieinhalb Jahren auf einen Trend. Wohin soll das gehen? Welche Strategie ist dahinter?»

Die Highlights der Partie

Lugano – Zürich 1:0

Lugano – Zürich 1:0

Super League | 9. Runde | Saison 25/26

18.10.2025

Mehr zur Partie

Alioski: «Wichtig ist, dass wir kompakt bleiben und Kontinuität reinbringen»

Alioski: «Wichtig ist, dass wir kompakt bleiben und Kontinuität reinbringen»

18.10.2025

Brecher: «Es war gut, wie wir in der 2. Halbzeit zurück auf den Platz gekommen sind»

Brecher: «Es war gut, wie wir in der 2. Halbzeit zurück auf den Platz gekommen sind»

18.10.2025

