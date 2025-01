Meister-Umfrage unter Nati-Legenden «Mein Bauchgefühl sagt, dass der FC Basel Meister wird»

Wer wird Meister? Das sagen die Nati-Legenden Frei, Benaglio und Co. Vor dem Jahresauftakt zur Super League wagen ehemalige Nati-Stars wie Mehmedi, Dzemaili, Benaglio, Egli, Frei oder Hottiger für blue Sport einen Meister-Tipp. Kleiner Spoiler: Auf den FCZ, Sion und St. Gallen setzt keiner. 18.01.2025

Vor dem Jahresauftakt zur Super League wagen ehemalige Nati-Stars wie Mehmedi, Dzemaili, Benaglio, Egli, Frei oder Hottiger für blue Sport einen Meister-Tipp. Kleiner Spoiler: Auf den FCZ, Sion und St. Gallen setzt keiner.

Michael Wegmann, Manuel Rupp Michael Wegmann

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Heute Samstag startet die Super League in die Rückrunde. Gleich neun Teams haben noch Chancen auf den Meistertitel.

blue Sport hat vor dem Restart mit ehemaligen Nati-Stars wie Admir Mehmedi, Blerim Dzemaili, Diego Benaglio oder Alex Frei gesprochen und ihnen die Meisterfrage gestelt.

blue Sport überträgt alle Spiele der Super League live. Mehr anzeigen

Wer wird Schweizer Meister? Eigentlich eine einfache Frage und dennoch so schwierig wie noch nie. Denn die Super League war zum Jahresauftakt noch nie so spannend wie jetzt. 15 Runden vor der Tabellenteilung dürfen sich gleich 9 Teams noch Hoffnungen auf den Meistertitel machen. blue Sport hat sich unter der Woche an der Schnee-WM in Arosa bei ehemaligen Nati-Stars umgehört.

Man darf festhalten: Unsere Liga ist derart ausgeglichen, dass nicht einmal unsere Fussballhelden von einst einstimmig tippen. Am meisten Stimmen im ultraspannenden Meisterrennen bekommt der FC Lugano. Admir Mehmedi und Blerim Dzemaili tippen auf die Tessiner. Mehmedi sagt bei seinem Comeback im Schweizer Nati-Dress bei den Altstars, dass er mittlerweile ein besserer Experte denn Fussballer sei und sich schon früh in der Saison auf Lugano festgelegt habe. «Da wird ein erfrischender, guter Fussball gespielt, mit einem klaren Plan.» Dzemaili sagt: «Lugano ist die beste Mannschaft.»

Alex Frei: «YB kommt hundertprozentig nach oben»

Und auch Nati-Topskorer Alex Frei nennt als erstes die Tessiner, wirft dann aber noch andere Klubs in den Topf der heissesten Anwärter. Mitunter auch den aktuell auf Platz 9 liegenden Meister aus Bern. «YB kommt hundertprozentig nach oben, Basel wird lange um den Titel mitspielen und als Überraschung sehe ich den FC Luzern.»

Für den ehemaligen Nati-Verteidiger Pascal Thüler sind die Berner sogar trotz schwachem 2024 noch immer die Favoriten. «Ich tippe auf YB.» Als Hauptgrund nennt er den neuen YB-Trainer Giorgio Contini. Seit der gemeinsamen Zeit beim FC St. Gallen sind die beiden befreundet und treffen sich regelmässig. Er ist überzeugt, dass sein Kumpel an den richtigen Schrauben drehen wird.

Egli tippt auf Servette, Hottiger auf Lausanne

Andy Egli tippt auf Servette als Schweizer Meister. «Ich bin da emotional verbunden und nenne Servette.» Egli beendete seine Aktivkarriere 1994 bei den Grenats.

Marc Hottiger, einer unserer WM-Helden von 1994, prognostiziert den Titel ebenfalls in die Romandie. «Ich tippe auf Lausanne. Sie haben einen tollen Spirit und spielen einen guten Fussball.» Ist das ein Herz-Tipp oder auch mit Köpfchen? «Beides. Herz, weil ich von Lausanne bin. Kopf, weil sie die Qualität dafür haben.»

Benaglio: «Der FCB hat null Druck und nötige Qualität»

Der langjährige Nati-Goalie Diego Benaglio sieht am Ende den FC Basel zuoberst. «Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der FCB das Rennen macht. Man hat in dieser Saison null Druck und die nötige Qualität dafür.»

Auch der Trainer der deutschen Schnee-WM-Nationalmannschaft Markus Babbel kennt die Super League bestens. Deshalb lässt auch er sich auf die Äste hinaus und tippt für blue Sport. «Da sind einige Kandidaten in der Verlosung aber mein Tipp ist Lugano», sagt der ehemalige Trainer des FC Luzern.

Von der aktuellen Top-9 der Liga werden einzig der FC Zürich, Sion und der FC St. Gallen von keinem Experten als Meistertipp genannt.

Babbel tippt auf Winterthur als Absteiger

Im Abstiegskampf sind die Prognosen weniger vielfältig. Irgendwie auch logisch, wenn neun Teams im Titelkampf involviert sind. Für Mehmedi heisst der Absteiger Yverdon, Alex Frei sagt: «GC oder Yverdon.» Für Thüler, der einst auch für GC gespielt hat, ist es der FC Winterthur. Auch Babbel legt sich fest: «Ich gehe davon aus, dass es Winterthur sein wird.»

Die Schweiz ist Weltmeister – das sagen unsere Schnee-Fussball-Helden Benaglio, Frei, Mehmedi, Chapuisat, Dzemaili, Zwissig, Hottiger & Co. verteidigen in Arosa mit einem 8:6-Finalsieg über Deutschland den inoffiziellen Titel als Schnee-Fussball-Weltmeister. Auch Trainer Rolf Fringer könnte nicht stolzer sein. 16.01.2025

Weitere Videos aus dem Ressort

FCZ-Sportchef Malenovic: «Für viele Spieler sind wir nicht die Endstation» FCZ-Sportchef Milos Malenovic bestätigt gegenüber blue Sport, dass mehrere Spieler noch in diesem Winter einen Wechsel anstreben. 17.01.2025