16-Jähriger liefert wichtige Flanke «Mein erstes Spiel und gleich ein Assist – das hätte ich nie gedacht»

Andreas Lunghi

31.8.2025

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

31.08.2025

YB nimmt den Schwung aus der Europa-League-Qualifikation gleich mit und lässt dem FC Lugano mit einem klaren 3:1 keine Chance. Beim wegweisenden 2:1 hat ein 16-jähriger Debütant sein Füsschen im Spiel.

Andreas Lunghi

31.08.2025, 20:45

31.08.2025, 20:55

Als Giorgio Contini seine Startaufstellung für das Heimspiel gegen Lugano bekannt gibt, sticht ein Name heraus: Olivier Mambwa. Noch nie gehört? Kein Wunder. Der 16-jährige linke Aussenverteidiger kam bisher nur zu fünf Einsätzen in der YB-U21 in der Promotion League und feierte gegen die Tessiner sein Debüt in der Super League.

Für die Nomination in die Startelf gibt es einen einfachen Grund. Der eigentliche Stammspieler, Jaouen Hadjam, wird mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Entsprechend auf der Bank musste der Algerier Platz nehmen.

Highlights im Video. Chris Bedia bestraft fehleranfälliges Lugano mit Doppelpack

Highlights im VideoChris Bedia bestraft fehleranfälliges Lugano mit Doppelpack

War Mambwa also nur eine Notlösung? Mitnichten! Der 16-Jährige spielt frech nach vorne und scheut auch das eins gegen eins mit seinem direkten Gegenspieler nicht. In der 48. Minute stellt er dies eindrücklich unter Beweis.

Mit einer schnellen Drehung lässt er auf der linken Seite Ousmane Doumbia ins Leere laufen und liefert die punktgenaue Flanke auf den Kopf von Christian Fassnacht. Der 31-Jährige rennt sofort zu Mambwa, denn er weiss, wem er diesen Treffer zu verdanken hat.

«Konnte es kaum glauben»

«Mein erstes Spiel und ich habe gleich einen Assist gemacht – das hätte ich nie gedacht», sagt ein überglücklicher Olivier Mambwa im Interview bei blue Sport. «Hätte mir jemand gesagt, dass ich mit 16 mein Debüt gebe, hätte ich das nie geglaubt.»

Der junge Aussenverteidiger drückt bei aller Euphorie aber sofort auch auf die Bremse: «Jetzt will ich weiter arbeiten und mit den Füssen am Boden bleiben.»

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

31.08.2025

Die Startelf-Nomination habe ihn überrascht und er sei auch etwas nervös gewesen. «Ich bin ins Stadion gekommen und er (Giorgio Contini, Anm. d. Red.) hat mich gefragt, ob ich bereit sei, zu spielen. Ich konnte es kaum glauben.» Als das Spiel anfing, habe sich die Nervosität wieder gelegt.

Gibt es für Mambwa bald auch ein kleines Geschenk von Torschütze Christian Fassnacht? «Vielleicht liegt nach der Nati-Pause etwas in seinem Spind oder ich lade ihn mal zum Mittagessen ein. Das wäre sicherlich eine schöne Geste», sagt der 31-Jährige gegenüber blue Sport.

Mehr Videos zum Spiel

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5. Runde | Saison 25/26

31.08.2025

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

31.08.2025

Bislimi: «Fans sind enttäuscht, wie wir auch»

Bislimi: «Fans sind enttäuscht, wie wir auch»

31.08.2025

Trainer-Zoff nach Schlusspfiff. Maassen und Zeidler gehen sich an die Gurgel – was ist passiert?

Trainer-Zoff nach SchlusspfiffMaassen und Zeidler gehen sich an die Gurgel – was ist passiert?

Ausgleich in der 89. Minute. Stevanovic verhindert nächste Servette-Pleite

Ausgleich in der 89. MinuteStevanovic verhindert nächste Servette-Pleite

Wilder Ritt in Lausanne. FCSG-Youngster Vogt sorgt mit Doppelpack für die Wende

Wilder Ritt in LausanneFCSG-Youngster Vogt sorgt mit Doppelpack für die Wende

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

Saipi: «Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, um über die Bücher zu gehen»

31.08.2025

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

16-jähriger YB-Debütant Mambwa: «Ich habe mich einfach nur gefreut»

31.08.2025

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

Fassnacht: «Wir dürfen unserem Coach danke sagen»

31.08.2025

Mehr Videos