Ludovic Magnin wird Trainer beim FC Basel. Eine Aufgabe, vor der er grossen Respekt hat, wie er zu blue Sport sagt. Es überwiegt aber ganz klar die Vorfreude, auch bei seiner elfjährigen Tochter.

Ludovic Magnin, was wirst du nach drei Jahren in Lausanne nach deinem Wechsel nach Basel am meisten vermissen?

Da gibt's viele Dinge. Sicher die Nähe zu meinen Eltern. Nach meinen mehr als zwanzig Jahren im Ausland wieder in der Heimat und in der Nähe von meiner Familie zu sein, war etwas Besonderes. Und dann auch meine Spieler und den Staff. Wir haben nicht nur sehr hart gearbeitet zusammen, wir haben auch eine gute Zeit zusammen gehabt und viel gelacht.

Deine Kinder waren einst FCZ-Fans, dann Lausanne-Anhänger und jetzt FCB-Fans. Sie haben gar keine Wahl...

... absolut. Sie sind damit aufgewachsen, dass sie Fans vom Verein sind, den ihr Papa coacht. Sie freuen sich natürlich. Vor ein paar Tagen habe ich unsere kleine Tochter, sie wird im Dezember elf, gefragt, was sie darüber denkt, wenn ich zum FC Basel gehen würde. Sie meinte: «Ah super mit Shaqiri!» Von dem her, meine Familie freut sich.

Du freust dich auch. Aber der FCB ist eine andere Hausnummer als Lausanne. Hand aufs Herz: Wieviel Respekt hast du vor der Aufgabe?

Klar habe ich Respekt. Ich hatte auch Respekt vor meiner Aufgabe in Lausanne. Der Klub aus meiner Heimat, wo alle Menschen mich kennen. Ich hatte Respekt bei Altach, beim FCZ. Ich habe Respekt vor jeder Aufgabe. Ich unterschätze diese Aufgabe beim FCB sicher nicht, es ist eine Riesen-Herausforderung. Aber ich freue mich riesig.

