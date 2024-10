Wegmann: «Rahmen ist ein Bauernopfer» Für Michi Wegmann, Leiter Ressort Sport von blue News, ist der entlassene Patrick Rahmen nicht der Grund für die aktuelle Misere beim Meister. 08.10.2024

Liga-Schlusslicht YB trennt sich von Trainer Patrick Rahmen. Nach 15 Pflichtspielen ist für den 55-Jährigen bereits Schluss. Ersetzt wird Rahmen durch U21-Trainer Joël Magnin.

Von Syl Battistuzzi und Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Patrick Rahmen ist nicht mehr Trainer von YB.

Der Schweizer Meister lotste Rahmen auf die neue Saison hin nach Bern. Rahmen führte YB zwar in die Champions League, weitere Erfolge blieben aber aus. In der Königsklasse verlor YB beide Startspiele klar, in der Liga liegt man am Tabellenende.

Die Bilanz von Rahmen als YB-Trainer: 5 Siege, 3 Unentschieden, 7 Niederlagen.

Interimistisch übernimmt U21-Coach Joël Magnin die Mannschaft. Mehr anzeigen

Die Young Boys verkünden am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung, dass Cheftrainer Patrick Rahmen nicht länger im Amt ist: «Die sportliche Führung des BSC Young Boys hat sich entschieden, Cheftrainer Patrick Rahmen per sofort freizustellen. Wie bereits in der letzten Saison wird U21-Trainer Joël Magnin die Mannschaft interimistisch und bis auf Weiteres übernehmen.»

In der Medienmitteilung wird Christoph Spycher, VR-Delegierter Sport, wie folgt zitiert: «Es ist uns sehr schwergefallen, Patrick Rahmen freizustellen. Aber nach ausführlichen Gesprächen und Analysen sind wir zum Schluss gekommen, dass es einen Wechsel braucht.» Spycher lässt verlauten, dass man im Moment nicht vom Meistertitel reden müsse, sondern es darum gehe, Schritt für Schritt aus dem Tief zu finden. «Unsere Lage als Tabellenletzter nach neun Runden ist höchst unerfreulich.» Mit Magnin wolle man bis im Winter als Interimstrainer arbeiten, danach suche YB eine andere Lösung, verkündet Spycher.

Rahmen: «Ich muss den Entscheid akzeptieren»

Sportchef Steve von Bergen sagt zur «schmerzhafen» Entlassung von Rahmen: «Leider haben wir es gemeinsam nicht geschafft, die sportlichen Erwartungen zu erfüllen. Es ist eine Tatsache, dass wir in der Meisterschaft bisher weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Nach rund einem Viertel der Meisterschaft hat die Tabelle Aussagekraft. Und wir stehen am Schluss.» Von Interimstrainer Joël Magnin erhoffe man sich «frische Impulse.»

Patrick Rahmen sagt zu seiner Freistellung: «Die sportliche Situation in der Meisterschaft ist für uns sehr unbefriedigend. Ich war aber voller Energie und der vollen Überzeugung, dass wir es zusammen schaffen würden, uns aus dieser Situation zu befreien. Aber ich muss den Entscheid natürlich vollumfänglich akzeptieren.»

Weiter verkünden die Young Boys, dass die Trennung von Patrick Rahmen auch zur Folge habe, dass sein Assistent Enrico Schirinzi freigestellt wird.

Ist nicht länger Trainer bei YB: Patrick Rahmen. KEYSTONE

YB sollte «der nächste grosse Schritt» sein

Ausgerechnet in Basel erlebte Patrick Rahmen seine Dernière als YB-Trainer. Beim FCB wurde Rahmen im Februar 2022 nach nur sieben Monaten Amtszeit entlassen (notabene 2 Tage nach einem 3:0-Erfolg gegen Lausanne), obwohl er mit dem Team in 37 Pflichtspielen im Schnitt starke 2,11 Punkte holte.

Die Vereinsspitze um FCB-Boss David Degen machte für die überraschende Massnahme eine «unbefriedigende sportlichen Gesamtentwicklung» geltend. Die Aktion wurde zum Rohrkrepierer. Seine Nachfolger Guillermo Abascal, Alex Frei, Heiko Vogel und Timo Schultz scheiterten allesamt in kurzer Zeit an der Aufgabe, den FCB zu alter Glorie zu führen. Degen gab danach zu, die Entlassung von Rahmen sei «ein Fehler» gewesen.

Via U21-Nati fand der Basler im Sommer 2023 den Weg nach Winterthur. Unter seiner Führung blühte der Aussenseiter auf, am Ende erreichte Winti die Championship Group, während der FCB in die Relegation Group musste. Zudem zeigte der FCW attraktiven Fussball, sodass die Euphorie in der Eulachstadt so gross war wie noch selten.

Danach lockte das grosse YB, Wunschkandidat Rahmen gab dem Werben schliesslich nach. «YB ist für mich eine grosse Chance, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen», so Rahmen bei seinem Amtsantritt. In Bern erhielt er einen Zweijahresvertrag.

Die sportliche Talfahrt

Der Start mit seinem neuen Team missrät gründlich. In den ersten sechs Saisonspielen gibt es keinen Sieg – der Meisterschaftsfavorit am Tabellenende. Besser läuft es zunächst auf europäischer Bühne. Gegen Galatasaray sind die Berner klarer Aussenseiter, können den Favoriten aber zweimal bodigen und sichern sich verdient die Teilnahme an der Champions League. Zum Auftakt in der Königsklasse gibt es dann aber gleich eine 0:3-Pleite im Wankdorf gegen Aston Villa. Immerhin kann YB am siebten Liga-Spieltag in Winterthur den ersten Sieg feiern.

Die Hoffnung auf eine Besserung ist vergebens. Eine 0:1-Heimpleite gegen GC, die 0:5-Abreibung in Barcelona sowie nun die 0:1-Niederlage gegen Basel am Wochenende sind zu viel für YB-Boss Christoph Spycher und Sportchef Steve von Bergen.

Basel – YB 1:0 Credit Suisse Super League // 9. Runde // Saison 24/25 06.10.2024

Rahmens Bilanz mit 5 Siegen, 3 Remis und 7 Niederlagen in 15 Pflichtspielen (darunter 2 Cup-Partien gegen unterklassige Gegner) ist dürftig, 1,20 Punkte im Schnitt für den Serienmeister ist für den 55-Jährigen ein schlechtes sportliches Zeugnis.

Die Gründe für die sportliche Talfahrt bei den Bernern darf man aber sicher nicht an Rahmen festmachen. Für Michael Wegmann, Leiter Ressort blue Sport, ist Rahmen gar «ein Bauernopfer» der Klubleitung.