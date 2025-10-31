«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1» Michael Wegmann, Leiter Sport blue News, kommentiert den Trainer-Wechsel bei YB. 31.10.2025

Am Freitagmittag vermeldet YB die Entlassung von Giorgio Contini. Nun ist bereits klar, wer die Nachfolge antritt: Gerardo Seoane. Der 47-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Gerardo Seoane wird neuer YB-Trainer, das weckt in Bern Erinnerungen an glorreiche Zeiten. 2018/19 übernimmt Seoane bei YB als Cheftrainer und führt die Berner zur Titelverteidigung. In der zweiten Saison unter Seoane gewinnt YB gar das Double, 2020/21 ein drittes Mal die Meisterschaft.

Seoane sagt: «YB ist für mich ein ganz spezieller Klub. Nach den sehr erfolgreichen Zeiten zwischen 2018 und 2021 ist der Kontakt zu vielen Menschen im Verein nie abgeklungen. Und als sich die Möglichkeit ergab, zu YB zurückzukehren, löste dies bei mir positive Emotionen aus.» Es gehe nun darum, sich schnell ein Gesamtbild zu verschaffen.

Spycher: «Nach dem GC-Spiel sind die Drähte heissgelaufen»

Christoph Spycher, Chief Sports beim BSC Young Boys, erklärt in einer Medienmitteilung: «Es ist für uns von grosser Tragweite, dass es mit der Verpflichtung von Gerry Seoane geklappt hat. Mit ihm beginnt ein neuer Zyklus, auch wenn wir keine Wunderdinge erwarten und uns bewusst sind, dass wir uns in einer heiklen Situation befinden.» Man strebe die Kontinuität an, die zuletzt gefehlt habe.

Im Verlauf der Woche habe das Management abgeklärt, ob es überhaupt eine Chance auf eine Rückkehr gebe. «Am Donnerstag nach dem Spiel bei GC sind dann die Drähte heissgelaufen; es wurde eine kurze Nacht. Weil wir aus der Vergangenheit eine sehr gute Basis haben, war es möglich, in kürzester Zeit eine Lösung zu finden», so Spycher.

Am Sonntag steht Seoane im Kracher gegen den FC Basel ein erstes Mal an der Seitenlinie. «Im Hinblick auf das Spiel vom Sonntag bleibt ihm und seinem Trainerstaff zwar sehr wenig Zeit. Sie werden aber die nötigen Impulse setzen. Und ich möchte noch einmal betonen, dass wir mit Gerry Seoane ein langfristig angelegtes Projekt verfolgen», so Spycher.

Am Donnerstag darauf steht das Auswärtsspiel in der Europa League gegen PAOK auf dem Programm.

Gerardo Seoanes kehrt zu YB zurück. Keystone

Hochs und Tiefs in der Bundesliga

Im Sommer 2021 wechselte Seoane als dreifacher Meistertrainer in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen. Gleich in seiner ersten Saison führte er die Werkself als Tabellendritter in die Champions League. Mit 64 Punkten war es die erfolgreichste Spielzeit seit der Saison 2012/13. Die 80 Bundesliga-Tore bedeuteten zudem einen Vereinsrekord.

Der Start in seine zweite Saison misslingt dann aber komplett, weshalb er bereits im Oktober, nach etwas mehr als einem Jahr, entlassen wird. Auf die Saison 2023/24 übernimmt Seoane dann bei Borussia Mönchengladbach. Unter Seoane bleiben die Fohlen aber unter ihren Erwartungen. Platz 14 im ersten Jahr, Platz 10 im zweiten. Im September 2025 ziehen die Gladbacher nach drei Runden (1 Punkt, 0 Tore) und saisonübergreifend zehn Spielen ohne Sieg die Reissleine.

Und nun kehrt Seoane also zu YB zurück und soll die Berner wieder an die Spitze führen.