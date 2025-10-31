  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rückkehr des Meistermachers Gerardo Seoane: «YB ist für mich ein ganz spezieller Klub»

Patrick Lämmle

31.10.2025

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1»

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1»

Michael Wegmann, Leiter Sport blue News, kommentiert den Trainer-Wechsel bei YB.

31.10.2025

Am Freitagmittag vermeldet YB die Entlassung von Giorgio Contini. Nun ist bereits klar, wer die Nachfolge antritt: Gerardo Seoane. Der 47-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Patrick Lämmle

31.10.2025, 14:11

31.10.2025, 15:00

Gerardo Seoane wird neuer YB-Trainer, das weckt in Bern Erinnerungen an glorreiche Zeiten. 2018/19 übernimmt Seoane bei YB als Cheftrainer und führt die Berner zur Titelverteidigung. In der zweiten Saison unter Seoane gewinnt YB gar das Double, 2020/21 ein drittes Mal die Meisterschaft.

Seoane sagt: «YB ist für mich ein ganz spezieller Klub. Nach den sehr erfolgreichen Zeiten zwischen 2018 und 2021 ist der Kontakt zu vielen Menschen im Verein nie abgeklungen. Und als sich die Möglichkeit ergab, zu YB zurückzukehren, löste dies bei mir positive Emotionen aus.» Es gehe nun darum, sich schnell ein Gesamtbild zu verschaffen.

Spycher: «Nach dem GC-Spiel sind die Drähte heissgelaufen»

Christoph Spycher, Chief Sports beim BSC Young Boys, erklärt in einer Medienmitteilung: «Es ist für uns von grosser Tragweite, dass es mit der Verpflichtung von Gerry Seoane geklappt hat. Mit ihm beginnt ein neuer Zyklus, auch wenn wir keine Wunderdinge erwarten und uns bewusst sind, dass wir uns in einer heiklen Situation befinden.» Man strebe die Kontinuität an, die zuletzt gefehlt habe.

«Fehlende sportliche Entwicklung». YB entlässt Trainer Contini

«Fehlende sportliche Entwicklung»YB entlässt Trainer Contini

Im Verlauf der Woche habe das Management abgeklärt, ob es überhaupt eine Chance auf eine Rückkehr gebe. «Am Donnerstag nach dem Spiel bei GC sind dann die Drähte heissgelaufen; es wurde eine kurze Nacht. Weil wir aus der Vergangenheit eine sehr gute Basis haben, war es möglich, in kürzester Zeit eine Lösung zu finden», so Spycher.

Am Sonntag steht Seoane im Kracher gegen den FC Basel ein erstes Mal an der Seitenlinie. «Im Hinblick auf das Spiel vom Sonntag bleibt ihm und seinem Trainerstaff zwar sehr wenig Zeit. Sie werden aber die nötigen Impulse setzen. Und ich möchte noch einmal betonen, dass wir mit Gerry Seoane ein langfristig angelegtes Projekt verfolgen», so Spycher.

Am Donnerstag darauf steht das Auswärtsspiel in der Europa League gegen PAOK auf dem Programm.

Gerardo Seoanes kehrt zu YB zurück.
Gerardo Seoanes kehrt zu YB zurück.
Keystone

Hochs und Tiefs in der Bundesliga

Im Sommer 2021 wechselte Seoane als dreifacher Meistertrainer in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen. Gleich in seiner ersten Saison führte er die Werkself als Tabellendritter in die Champions League. Mit 64 Punkten war es die erfolgreichste Spielzeit seit der Saison 2012/13. Die 80 Bundesliga-Tore bedeuteten zudem einen Vereinsrekord.

Der Start in seine zweite Saison misslingt dann aber komplett, weshalb er bereits im Oktober, nach etwas mehr als einem Jahr, entlassen wird. Auf die Saison 2023/24 übernimmt Seoane dann bei Borussia Mönchengladbach. Unter Seoane bleiben die Fohlen aber unter ihren Erwartungen. Platz 14 im ersten Jahr, Platz 10 im zweiten. Im September 2025 ziehen die Gladbacher nach drei Runden (1 Punkt, 0 Tore) und saisonübergreifend zehn Spielen ohne Sieg die Reissleine.

Und nun kehrt Seoane also zu YB zurück und soll die Berner wieder an die Spitze führen.

Spycher über Contini-Entlassung: «Es gab grosse Leistungsschwankungen»

Spycher über Contini-Entlassung: «Es gab grosse Leistungsschwankungen»

YB-Sportchef Christoph Spycher über die Entlassung Giorgio Continis.

31.10.2025

Meistgelesen

Angriff auf Venezuela soll unmittelbar bevorstehen +++ FBI: Terroranschlag hätte über Halloween stattfinden sollen
Andrew verliert seinen royalen Titel – was heisst das für ihn?
«Dass man bei YB so schnell arbeitet, ist eher unrealistisch»
Jetzt ziehen auch die Mieten für Altbauwohnungen drastisch an
Russische Aktivistin rührt Markus Lanz zu Tränen

Fussball-News

Contini weg – Seoane schon da. «Dass man bei YB so schnell arbeitet, ist eher unrealistisch»

Contini weg – Seoane schon da«Dass man bei YB so schnell arbeitet, ist eher unrealistisch»

Hamann spricht Klartext. «Ohne VAR sind die Schiedsrichter überfordert – das ist erschreckend»

Hamann spricht Klartext«Ohne VAR sind die Schiedsrichter überfordert – das ist erschreckend»

Skandal in der Türkei. Fast 150 Schiedsrichter wegen Wettbetrugs gesperrt

Skandal in der TürkeiFast 150 Schiedsrichter wegen Wettbetrugs gesperrt

Napoli-Tattoos und falsches Treuebekenntnis. Darum ist Spallettis Übernahme bei Juventus so brisant

Napoli-Tattoos und falsches TreuebekenntnisDarum ist Spallettis Übernahme bei Juventus so brisant

Champions League. Basel erneut Bewerber für Champions-League-Final der Frauen

Champions LeagueBasel erneut Bewerber für Champions-League-Final der Frauen

Fussball-Videos

Juve-Coach Spalletti: «Wir müssen einiges ins Lot bringen»

Juve-Coach Spalletti: «Wir müssen einiges ins Lot bringen»

Juventus Turin hat einen neuen Trainer. Luciano Spalletti hat mit der Alten Dame grosse Pläne. Er will zurück in die Königsklasse.

31.10.2025

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1»

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1»

Michael Wegmann, Leiter Sport blue News, kommentiert den Trainer-Wechsel bei YB.

31.10.2025

Lugano – Luzern 2:0

Lugano – Luzern 2:0

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

30.10.2025

GC – YB 3:3

GC – YB 3:3

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

30.10.2025

Mit diesen Top-Statistiken kämpft sich der FC Thun an die Tabellenspitze der Super League

Mit diesen Top-Statistiken kämpft sich der FC Thun an die Tabellenspitze der Super League

30.10.2025

Juve-Coach Spalletti: «Wir müssen einiges ins Lot bringen»

Juve-Coach Spalletti: «Wir müssen einiges ins Lot bringen»

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1»

«Das Zeichen ist klar: YB will mit Seoane zurück auf Platz 1»

Lugano – Luzern 2:0

Lugano – Luzern 2:0

GC – YB 3:3

GC – YB 3:3

Mit diesen Top-Statistiken kämpft sich der FC Thun an die Tabellenspitze der Super League

Mit diesen Top-Statistiken kämpft sich der FC Thun an die Tabellenspitze der Super League

Mehr Videos