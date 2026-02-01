  1. Privatkunden
Super League Michael Heule fällt wegen Verletzung aus

SDA

1.2.2026 - 03:48

Thuns Aussenverteidiger Michael Heule, rechts, fällt wegen einer Verletzung im Bereich der linken Hüfte aus. (Archivbild)
Thuns Aussenverteidiger Michael Heule, rechts, fällt wegen einer Verletzung im Bereich der linken Hüfte aus. (Archivbild)
Keystone

Der FC Thun muss voraussichtlich rund drei Wochen auf Michael Heule verzichten. Wegen einer muskulären Verletzung fällt der Aussenverteidiger aus.

Keystone-SDA

01.02.2026, 03:48

01.02.2026, 08:23

Heule verletzte sich im Bereich der linken Hüfte, wie der FC Thun am Sonntagmorgen mitteilte.

Der Leader Thun trifft am Sonntag in der 22. Super-League-Runde auf den FC Basel. Wenn der Meister seine Chancen auf die Titelverteidigung wahren will, muss er das Heimspiel gegen den Aufsteiger aus dem Berner Oberland gewinnen. Zwar sind noch 17 Runden zu spielen, doch der Rückstand auf Thun von zehn Punkten mutet als grosse Hypothek an.

