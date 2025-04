Kempter über die Parallelwelt Philippinen-Nati: «Es ist ein permanentes Schreien»

Michael Kempter an der Südostasien-Meisterschaft gegen Thailand im Einsatz. IMAGO

Michael Kempter wurde bei GC in die U21 degradiert – und führt die philippinische Nationalmannschaft als Captain zu einem der grössten Erfolge seit Jahrzehnten. Ein Gespräch über Kontraste, Durchhaltewillen und eine etwas andere Fussball-Kultur.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michael Kempter wurde nach einer Kreuzbandverletzung bei GC aus dem Kader gestrichen und spielt aktuell in der U21 vor rund 200 Zuschauern

Mit der philippinischen Nationalmannschaft erlebte Kempter hingegen fussballerische Highlights vor zehntausenden Fans.

Im Gespräch mit blue Sport erzählt der 30-Jährige, wie sich der Fussball auf den Philippinen gerade entwickelt und welche kuriosen Folgen es hat, dass plötzlich mehr Geld vorhanden ist. Mehr anzeigen

Direkt von der Physiotherapie auf dem Campus im Niederhasli kommt Michael Kempter in ein Café im Zürcher Kreis 6. Es geht ihm gut, verletzt ist er nicht, die Physio sei eher eine Vorsichtsmassnahme. Denn Risiko, das will Kempter in seiner aktuellen Situation sicher keines eingehen. Im Sommer geht es schliesslich darum, einen neuen Verein zu finden.

Derzeit steckt der 30-Jährige in der U21 von GC fest, im Herbst wurde er aus dem Kader der ersten Mannschaft gestrichen. Zu einem Zeitpunkt, als er sich in der Reha befindet und sich von seiner dritten Kreuzband-Operation erholt. «Wenn du wieder fit bist, bist du kein Thema mehr», habe man ihm mitgeteilt. Der Verein wolle das Kader verkleinern und plane mit anderen Spielern, heisst es damals: «Die Chance war nie da, sie haben nicht mal gewartet, wie ich nach der Verletzung zurückkomme», erklärt Kempter. Die Entscheidung, dass er aus dem Kader fliegt, sei wohl von der Vereinsführung getroffen worden.

Obwohl er etwas gekränkt wirkt, erzählt Kempter seine Geschichte ruhig und gefasst. Groll hegt er keinen. Mit seinen 30 Jahren kennt er das Fussball-Business schliesslich gut genug: «Die Verantwortlichen kennen mich ja nicht mal.» Am Anfang habe er aber schon Zeit gebraucht, das ganze zu verdauen und zu akzeptieren.

Im Sommer läuft sein Vertrag aus, deshalb geht es für ihn nun darum, sich in den bestmöglichen Zustand zu bringen, um einen passenden, neuen Verein zu finden. Über den FC Zürich, Xamax und St. Gallen führte ihn sein Weg zu GC, wo er nun auf dem Abstellgleis steht. Immer wieder von Verletzungen ausgebremst, schafft er es gerade mal auf 42 Spiele in der Super League. Nun kickt er in der U21 vor 200 Zuschauern, darf noch nicht mal mit der ersten Mannschaft trainieren.

30'000 Fans, die einfach nur schreien

Das ist der eine, der triste Teil in der gegenwärtigen Situation des Aussenverteidigers. Es gibt aber auch noch eine wortwörtliche sonnigere Seite, die einen wahnsinnigen Kontrast bildet. Von der kalten Schweiz und der trostlosen Kulisse, ging es für Kempter an die Südostasien-Meisterschaft: Sonne, Vertrauen des Trainers und Partien vor über 30'000 Zuschauern.

Der Aargauer hat eine Mutter aus den Philippinen und spielt seit 2021 für das Land mit den 115 Millionen Einwohnern. Das grosse Highlight erlebt er im Dezember, als er direkt nach seiner Verletzung für den Grossanlass aufgeboten wird. Kempter spricht vom grössten Highlight, einer gewaltigen Euphorie. Denn mit den Philippinen spielt er ein starkes Turnier, schafft es bis ins Halbfinale und schlägt dort im Hinspiel Thailand. Es ist der erste Sieg der Philippinen gegen die Thailänder seit 52 Jahren. Captain der philippinischen Auswahl? Michael Kempter.

Für das Rückspiel in Bangkok sind über 30'000 Fans im Stadion. Die Philippinen verlieren in der Verlängerung dramatisch. Dennoch sagt Kempter: «Das waren Erfahrungen, die du sonst nirgends holen kannst.» Die Fan-Kultur könnte man nicht mit der Schweiz vergleichen: «Wenn der Ball in der Nähe vom Strafraum ist, schreien einfach alle und das pusht dich enorm. Die singen keine Lieder, es ist einfach ein permanentes Schreien.»

Ein Kunstrasen wie Beton

Ende März ist Kempter wieder mit der philippinschen Nati unterwegs. 11 Tage ist er dort, in der Qualifikation zur Asien-Meisterschaft gibt es einen 4:1-Sieg über die Malediven. Es ist das 12. Länderspiel für Kempter. 2021 gab er sein Debüt, dabei hätte es deutlich früher sein können, denn das Interesse der Philippinen gab es schon um das Jahr 2015. Kempter, der bis in die U20 für die Schweiz gespielt hat, hält jedoch fest: «Damals war das Interesse von mir noch nicht vorhanden. Ich habe gesagt, dass ich noch Ambitionen habe und auf die Schweizer Nati warte.» Nach der zweiten Kreuzband-Operation habe er sich schliesslich entschieden, diesen Weg zu gehen. 2019 wollte er debütieren. Es kamen Corona und Probleme mit der FIFA dazwischen.

Als Kempter vor fünf Jahren für die Philippinen debütiert, ist vieles noch unprofessionell organisiert: «Es konnte schon mal sein, dass das Material erst einen Tag später ankam und wir nicht trainieren konnten.» Man habe gemerkt, dass teilweise Geld gefehlt habe. So konnte es schon mal vorkommen, dass man mit den eigenen Kleidern trainieren musste, oder der Koffer vergessen wurde beim Flug dazu zu buchen. Dennoch hält Kemptner fest: «Es war immer amüsant und pure Freude gewesen.»

Mittlerweile sei aber durch ein neues Team-Management alles professioneller geworden, dazu gehört ein spanischer Trainer und ein neuer Standort: «Früher haben wir in einem alten Stadion gespielt, mit einem Kunstrasen, der seinen Namen nicht verdient: Das war wie Beton.»

Die neuen finanziellen Möglichkeiten führen aber auch zu kuriosen Situationen: «Wir haben mehr Staff-Mitglieder als Spieler. Die haben für jede kleinste Aufgabe einfach jemanden angestellt. Einer für Scouting, einer für GPS, einer für die Kleider und so weiter. Es ist völlig übertrieben», lacht Kempter.

«Was?! Der hat es wieder ins Aufgebot geschafft»

Obwohl alles professionalisiert wurde, den ganz grossen Stellenwert hat der Fussball auf den Philippinen noch nicht. «Als wir während der Asienmeisterschaft im Trainer am Flughafen waren, haben uns Leute angesprochen, wer wir überhaupt seien. Als wir gesagt haben, dass wir die philippische Fussball-Nati sind, sind sie einfach weitergelaufen.»

Schliesslich ist auf den Philippinen noch immer Basketball Volkssport Nummer 1. Die Spieler, die für die Fussball-Nati auflaufen, seien zu 90 Prozent Doppelbürger. Kempter ist gar einer der wenigen, der überhaupt philippinisch spricht. Zwei oder drei Spieler gebe es, die ab und zu mal ein Aufgebot erhalten, die ganz Filipino sind. «Da merkst du den Unterschied dann schon zum europäischen Fussball. Manchmal sehe ich das Aufgebot und denke: ‹Was?! Der hat es wieder ins Aufgebot geschafft.›» Das Gefälle ist noch immer gross: «Da hast du Spieler wie Gerrit Holtmann, der bei Bochum in der Bundesliga spielt, andere haben dafür 2.Liga-Niveau.»

Der «kleine Bruder» vom FC Winterthur

Eine der neusten Stars bei den Philippinen ist ebenfalls in der Schweiz zuhause. Es ist Randy Schneider vom FC Winterthur. Er hat gegen die Malediven sein erstes Länderspiel gemacht, dabei ein Tor erzielt, eines vorbereitet, die anderen zwei eingeleitet und wurde zum «Man of the Match» gewählt. Auch für Kempter ein spezieller Moment: «Wir haben uns beim FC St. Gallen kennengelernt. Er wurde wie ein dritter Bruder für mich. Wir haben in Winterthur sogar im gleichen Gebäude gewohnt.»

Die Verantwortlichen der Philippinen hätten ihm sowieso immer wieder gesagt: «Hol den doch!» So ganz ohne Anteil, dass Schneider nun auch für die Philippinen spielt, ist Kempter nicht. «Wir haben oft privat darüber gesprochen und ich habe ihm sicher schmackhaft gemacht, was dort so läuft. Mit 23 musst du wissen, was du willst. Auf ein eventuelles Angebot der Schweiz warten oder diese anderen schönen Lebenserfahrungen machen.» Nun teilen die beiden nicht nur Flug, sondern auch Zimmer: «Für ihn war das perfekt, mit jemandem, der alles kennt dort. Er hat sich pudelwohl gefühlt.»

Während Schneider in Winterthur Stammspieler ist und einen Vertrag bis 2026 hat, ist die Zukunft von Kempter ungewiss. Für einen Verein auf den Philippinen zu spielen, kommt für ihn allerdings nicht infrage. Dafür ist die Liga zu wenig professionell und auch der Lohn wäre zu tief: «Dort verdienst du maximal 2000 Franken, das lohnt sich nicht.»

Vorerst liegt der Fokus sowieso noch auf der U21 von GC, auch wenn das teilweise hart sei: «Ich spiele 1. Liga in der Schweiz, geh an dieses Turnier, spiele vor zehntausenden Fans, bin überall im Fernsehen. Das war eine Parallelwelt. Dann kommst du nach einem Monat zurück und merkst: Du bist wieder in der Realität angekommen.»

