GC-Sportchef Alain Sutter: «Michi Frey passt wie die Faust aufs Auge» GC-Sportchef Alain Sutter spricht mit blue Sport über die Verpflichtung von Michi Frey und verrät, was er sich vom 31-jährigen Stürmer in Zukunft alles erhofft. 31.01.2026

Mit Michi Frey haben die Zürcher Grasshoppers im Januar einen grossen Namen verpflichtet. Nach mehreren Stationen im Ausland kehrt der ehemalige YB-, Luzern- und FCZ-Spieler in die Schweizer Super League zurück – und soll GC aus dem Tabellenkeller schiessen.

«Rein von seinem Spielstil und von seiner Mentalität her passt er wie die Faust aufs Auge zu unserem Spielstil», freut sich GC-Sportchef Alain Sutter im Interview mit blue Sport.

«Er ist auch im Defensivspiel sehr aktiv und scheut sich nicht ins Pressing zu gehen. Wir hoffen, dass er unser Team mit seinen Fähigkeiten kompletter macht», so Sutter weiter.

Dennoch soll der 31-Jährige in erster Linie Tore schiessen. «Seine Hauptqualittät – und für das haben wir ihn geholt – ist, dass er weiss, wo das Tor steht», sagt Sutter weiter.

Im ersten Spiel gegen den FC Lugano kommt Frey von Beginn weg zum Einsatz. Dem GC-Neuzugang gelingt zwar kein Treffer, dennoch holen die Hoppers gegen den Tabellenzweiten einen wichtigen Punkt. Die nächste Chance auf einen Torerfolg hat Frey bereits am Dienstag. Dann trifft GC im Cup-Viertelfinale auf den FC Sion.

