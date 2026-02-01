  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

GC-Sportchef Alain Sutter «Michi Frey passt wie die Faust aufs Auge zu uns»

Tobias Benz

1.2.2026

GC-Sportchef Alain Sutter: «Michi Frey passt wie die Faust aufs Auge»

GC-Sportchef Alain Sutter: «Michi Frey passt wie die Faust aufs Auge»

GC-Sportchef Alain Sutter spricht mit blue Sport über die Verpflichtung von Michi Frey und verrät, was er sich vom 31-jährigen Stürmer in Zukunft alles erhofft.

31.01.2026

GC-Sportchef Alain Sutter spricht mit blue Sport über die Verpflichtung von Michi Frey und verrät, was er sich vom 31-jährigen Stürmer in Zukunft alles erhofft.

Tobias Benz

01.02.2026, 08:34

01.02.2026, 08:44

Mit Michi Frey haben die Zürcher Grasshoppers im Januar einen grossen Namen verpflichtet. Nach mehreren Stationen im Ausland kehrt der ehemalige YB-, Luzern- und FCZ-Spieler in die Schweizer Super League zurück – und soll GC aus dem Tabellenkeller schiessen.

«Rein von seinem Spielstil und von seiner Mentalität her passt er wie die Faust aufs Auge zu unserem Spielstil», freut sich GC-Sportchef Alain Sutter im Interview mit blue Sport.

«Er ist auch im Defensivspiel sehr aktiv und scheut sich nicht ins Pressing zu gehen. Wir hoffen, dass er unser Team mit seinen Fähigkeiten kompletter macht», so Sutter weiter.

Mahmoud sieht Rot. GC und Lugano trennen sich nach hitziger Schlussphase mit einem Remis

Mahmoud sieht RotGC und Lugano trennen sich nach hitziger Schlussphase mit einem Remis

Dennoch soll der 31-Jährige in erster Linie Tore schiessen. «Seine Hauptqualittät – und für das haben wir ihn geholt – ist, dass er weiss, wo das Tor steht», sagt Sutter weiter.

Im ersten Spiel gegen den FC Lugano kommt Frey von Beginn weg zum Einsatz. Dem GC-Neuzugang gelingt zwar kein Treffer, dennoch holen die Hoppers gegen den Tabellenzweiten einen wichtigen Punkt. Die nächste Chance auf einen Torerfolg hat Frey bereits am Dienstag. Dann trifft GC im Cup-Viertelfinale auf den FC Sion.

Frey: «Es ist ein sehr schönes Gefühl in der Super League zu spielen»

Frey: «Es ist ein sehr schönes Gefühl in der Super League zu spielen»

31.01.2026

Mehr Videos aus dem Ressort

GC – Lugano 1:1

GC – Lugano 1:1

Super League | 22. Runde | Saison 25/26

31.01.2026

Meistgelesen

Steuern rauf oder Stadt pleite? New Yorks neuer Bürgermeister im ersten Härtetest
Jeffrey Epsteins Spuren führen tief in den Schweizer Finanzplatz
SRF-Experte Berthod empört: «Das ist nicht korrekt»
Djokovic holt sich den Startsatz gegen Alcaraz
LKW-Fahrer vom Balkan blockieren Grenzübergänge

Mehr blue Sport

Trainerwechsel. Horst Steffen muss in Bremen gehen

TrainerwechselHorst Steffen muss in Bremen gehen

Lugano verspielt Sieg gegen GC. Gygax kritisiert Steffens Interview: «Das waren etwas viele Ausreden»

Lugano verspielt Sieg gegen GCGygax kritisiert Steffens Interview: «Das waren etwas viele Ausreden»

Super League. Basel hat gegen Leader Thun die wohl letzte Chance, um den Titel mitzureden

Super LeagueBasel hat gegen Leader Thun die wohl letzte Chance, um den Titel mitzureden

Premier League. Noch drei Wochen Zwangspause für Granit Xhaka

Premier LeagueNoch drei Wochen Zwangspause für Granit Xhaka

Erst Schock, dann Jubel. Mainz-Trainer Fischer: «Dafür bekommt die Mannschaft ein grosses Kompliment»

Erst Schock, dann JubelMainz-Trainer Fischer: «Dafür bekommt die Mannschaft ein grosses Kompliment»