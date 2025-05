Mirlind Kryeziu verlässt den FC Zürich per Saisoneende. Bild: Keystone

Der FC Zürich bestätigt in einer Mitteilung drei weitere Abgänge: Mirlind Kryeziu, Ifeanyi Mathew und Zivko Kostadinovic verlassen den Klub zum Ende dieser Saison.

Keystone-SDA SDA

Mirlind Kryeziu und Ifeanyi Mathew spielten schon seit Monaten keine Rolle mehr in der Planung des FCZ, nachdem sie Angebote zur Verlängerung der auslaufenden Verträge abgelehnt hatten.

Der kosovarische Nationalspieler Kryeziu spielt seit Juniorenzeiten für den FC Zürich und wurde mit ihm 2018 Cupsieger und 2022 Meister. Der Nigerianer Mathew stiess im Februar 2022 zum FCZ und schoss im März 2024 im Heimspiel gegen YB nach zehn Sekunden das schnellste Tor in der Geschichte des Klubs. Beide verlassen den Klub ablösefrei.

1. Minute: Tor FCZ durch Mathew 03.03.2024

Auch Torhüter Zivko Kostadinovic verlässt den Stadtclub nach fünf Jahren. Der 33-Jährige wechselte im Sommer 2020 vom FC Wil 1900 zum FCZ und war auf der Goalieposition bis in diesem Frühjahr die Nummer zwei hinter Yanick Brecher. Kostadinovic kam in seiner Zeit beim FC Zürich zu elf Pflichtspieleinsätzen und war in der Saison 2021/2022 ebenfalls Teil des Meisterteams.

«Der FCZ bedankt sich bei Mirlind Kryeziu, Zivko Kostadinovic und Ifeanyi Mathew für ihren Einsatz und wünscht ihnen für ihre fussballerische und private Zukunft alles Gute», schreibt der Klub in einer Mitteilung und kündigt an: «Alle drei werden vor dem heutigen letzten Heimspiel der Saison 2024/2025 gegen den FC Winterthur offiziell verabschiedet.»

