Shaqiri mit Traumtor 04.04.2026

Lange blieb Xherdan Shaqiri ohne Torbeteiligung, nun meldet er sich eindrucksvoll zurück. Gegen die Young Boys gelingt dem FCB-Spielmacher ein Traumtor.

Xherdan Shaqiri führte letzte Saison den FC Basel fast im Alleingang zum Double. In dieser Spielzeit kämpfte der 34-Jährige wie das ganze Team mit Formschwankungen.

Jüngst musste der Spielmacher bei Trainer Stephan Lichtsteiner auch mal unfreiwillig am rechten Flügel ran oder gar pausieren: In den letzten fünf FCB-Partien wurde er zweimal eingewechselt, fehlte einmal verletzt und stand nur in einem Spiel länger als 45 Minuten auf dem Platz.

In keinem seiner letzten sieben Super-League-Spiele war der 125-fache Internationale an einem Tor beteiligt. Er gab im März in 190 Spielminuten für den FC Basel nur zwei Schüsse ab und lieferte nur eine Schussvorlage.

Mit dem Aussenrist Formkrise weggezaubert

Doch im Klassiker gegen YB darf Shaqiri von Beginn an ran – und zeigt eindrücklich, was in ihm steckt. Nach gut einer halben Stunde liegt sein Team mit 0:1 zurück, als Shaqiri zum Eckball antritt und den Ball auf den nahen Pfosten bringt. Dort prallt er am Nacken von YB-Spieler Sandro Lauper ab und fällt ins Tor.

Nach dem Ausgleich will der FCB noch mehr: Die Basler schwärmen nach einem Ballgewinn aus der eigenen Hälfte aus und laufen zu dritt aufs Tor zu. Bénie Traoré spielt am Strafraum auf Shaqiri ab und dieser zirkelt ihn mittels Direktabnahme mit dem linken Aussenrist unhaltbar ins Tor. Was für ein Traumtor! Es ist sein 11. Saisontor in der Super League – mehr als jeder andere Spieler von Basel.