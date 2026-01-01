Steven Zuber verlässt den FCZ. Imago

Der FC Zürich teilt mit, dass auf Wunsch von Steven Zuber sein bis 2027 laufender Vertrag per sofort aufgelöst worden ist.

Der FC Zürich teilt mit, dass auf Wunsch von Steven Zuber sein bis 30. Juni 2027 laufender Vertrag per Ende 2025 aufgelöst worden ist.

Steven Zuber begründet seinen Wunsch wie folgt: «Ich habe eine schöne und interessante Zeit beim FCZ erlebt. Trotzdem möchte ich mich anderweitig orientieren. Ich danke dem FCZ, dass er mir dies ermöglicht hat.»

Seit seinem Wechsel von AEK Athen zum FCZ in der letzten Winterpause hatte sich der 34-jährige Offensivspieler schnell zu einem Leistungsträger entwickelt.

Der 56-fache Schweizer Nationalspieler verlängerte erst im Mai noch seinen Vertrag vorzeitig. Für den FCZ lief Zuber insgesamt 40 Mal auf und erzielte dabei 12 Tore und gab 7 Vorlagen. Nach seinem Debüt bei GC hatte Zuber von 2013 bis 2024 in Russland, Deutschland und Griechenland gespielt.

Der verfrühte Abgang steht womöglich in Zusammenhang mit der Trennung des Vereins von Sportchef Milos Malenovic kurz vor Weihnachten. Malenovic war beim Transfer von AEK Athen zum FCZ der Berater.

