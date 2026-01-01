  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

FCZ verliert Leistungsträger «Möchte mich anderweitig orientieren» – Vertrag mit Steven Zuber vorzeitig aufgelöst

Syl Battistuzzi

1.1.2026

Steven Zuber verlässt den FCZ. 
Steven Zuber verlässt den FCZ. 
Imago

Der FC Zürich teilt mit, dass auf Wunsch von Steven Zuber sein bis 2027 laufender Vertrag per sofort aufgelöst worden ist.

Syl Battistuzzi

01.01.2026, 17:12

01.01.2026, 17:43

Der FC Zürich teilt mit, dass auf Wunsch von Steven Zuber sein bis 30. Juni 2027 laufender Vertrag per Ende 2025 aufgelöst worden ist.

Steven Zuber begründet seinen Wunsch wie folgt: «Ich habe eine schöne und interessante Zeit beim FCZ erlebt. Trotzdem möchte ich mich anderweitig orientieren. Ich danke dem FCZ, dass er mir dies ermöglicht hat.»

Seit seinem Wechsel von AEK Athen zum FCZ in der letzten Winterpause hatte sich der 34-jährige Offensivspieler schnell zu einem Leistungsträger entwickelt. 

Der 56-fache Schweizer Nationalspieler verlängerte erst im Mai noch seinen Vertrag vorzeitig. Für den FCZ lief Zuber insgesamt 40 Mal auf und erzielte dabei 12 Tore und gab 7 Vorlagen. Nach seinem Debüt bei GC hatte Zuber von 2013 bis 2024 in Russland, Deutschland und Griechenland gespielt.

Der verfrühte Abgang steht womöglich in Zusammenhang mit der Trennung des Vereins von Sportchef Milos Malenovic kurz vor Weihnachten. Malenovic war beim Transfer von AEK Athen zum FCZ der Berater.

Videos aus dem Ressort

Canepa: «Für die Wintertransfers bin ich in der Lead-Funktion»

Canepa: «Für die Wintertransfers bin ich in der Lead-Funktion»

23.12.2025

Mehmedi und Zuber zusammen in der Winti-U13: «Wir haben eine unglaublich gute Zeit erlebt.»

Mehmedi und Zuber zusammen in der Winti-U13: «Wir haben eine unglaublich gute Zeit erlebt.»

05.04.2025

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Zapped: «Wir hatten Jesus im Tor»

Mit Schmunzel-Garantie: Kuriositäten aus der Welt von blue Sport.

31.12.2025

Meistgelesen

Jetzt geben die Behörden neue Details zum Brand bekannt – live
Schweizer Spitäler nach Silvesterunglück im Wallis am Limit
Diese Bilder und Videos zeigen das Unglück in Crans-Montana
«Bleibt stark, liebe Freunde» – die Welt blickt geschockt ins Wallis
Trump soll Epstein Spa-Frauen geschickt haben +++ Heimtschutz will 100 Millionen ausweisen

Mehr Super League

Wann kommt das neue Stadion?. Canepa: «Es ist ein Skandal, was in Zürich abgeht»

Wann kommt das neue Stadion?Canepa: «Es ist ein Skandal, was in Zürich abgeht»

«Das kann ich einer Dame nicht erzählen». Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich an Sven Hotz

«Das kann ich einer Dame nicht erzählen»Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich an Sven Hotz

Wütende Trainer und lächerliche Schwalbe. Die skurrilsten Szenen des Jahres in der Super League

Wütende Trainer und lächerliche SchwalbeDie skurrilsten Szenen des Jahres in der Super League

Fussball Vides

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

FCZ-Boss Canepa über neues Stadion: «Ein Skandal, was da abgeht»

FCZ-Boss Canepa über neues Stadion: «Ein Skandal, was da abgeht»

23.12.2025

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

23.12.2025

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

FCZ-Boss Canepa über neues Stadion: «Ein Skandal, was da abgeht»

FCZ-Boss Canepa über neues Stadion: «Ein Skandal, was da abgeht»

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

Ancillo und Heliane Canepa erinnern sich zurück an Sven Hotz

Mehr Videos