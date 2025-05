Höchststrafe: Conceição muss schon nach 32 Minuten raus 13.05.2025

Nach seiner frühen Auswechslung gegen Winti wendet sich der frustrierte Rodrigo Conceição auf der Ersatzbank an Sportchef Milos Malenovic und verschwindet dann in die Katakomben. FCZ-Coach Ricardo Moniz kündigt Konsequenzen an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rodrigo Conceição muss im Spiel gegen Winterthur nach einer schwachen FCZ-Startphase in den sauren Apfel beissen und wird schon nach 32 Minuten ausgewechselt.

Auf dem Weg in die Katakomben richtet sich der 25-Jährige mit einigen Worten noch an Sportchef Milos Malenovic.

Trainer Ricardo Moniz hat an einer Pressekonferenz über das Verhalten des Portugiesen gesprochen. «Das wird nicht akzeptiert, du darfst nicht gegen Angestellte reden. Das hat er getan und das ist falsch», sagt Moniz. Mehr anzeigen

In der Partie gegen Winterthur zieht FCZ-Trainer Ricardo Moniz nach etwas mehr als einer halben Stunde die Notbremse und reagiert auf die schwache Startphase seines Teams. Moniz wechselt Rodrigo Conceição schon nach 32 Minuten aus, was beim frustrierten Portugiesen Spuren hinterlässt.

Conceição stapft direkt in Richtung Kabine, klatscht weder Steven Zuber noch Trainer Moniz ab. Allerdings dreht der Portugiese auf halbem Weg noch einmal um und richtet mit der Hand vor dem Gesicht einige Worte an den leicht verdutzten Sportchef Milos Malenovic. Dann verschwindet er endgültig in den Katakomben.

Die Emotionen als Feind

An der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen St.Gallen (Samstag, 18 Uhr live auf blue Sport) sagt Moniz auf Conceiçãos Reaktion angesprochen: «Ich habe es im Fernsehen gesehen, weil es war in meinem Rücken. Rodrigo ist ein sehr emotionaler Spieler. Ich denke, er hat die Enttäuschung nicht verarbeitet, dass er im Spiel davor gegen GC nicht gestartet ist.»

Man habe am Tag danach auf Initiative des Spielers darüber gesprochen. «Die Emotionen sind sein Feind. Er muss ruhig bleiben», sagt Moniz und fügt an: «Das wird nicht akzeptiert, du darfst nicht gegen Angestellte reden. Das hat er getan und das ist falsch. Es wird sicher Konsequenzen geben.»

Zugleich sei Conceição bereits genug gestraft. «Natürlich wechsle ich nach 30 Minuten, aber im Herzen will ich nicht, dass meine Spieler schlecht aussehen», so Moniz. «Wenn er davon lernt, hat er mit seiner Leichtigkeit das Potential, bis 40 Jahren zu spielen. Ich habe ihm empfohlen, dass er die Emotionen ausschalten muss.»

